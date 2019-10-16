ФК КАМАЗ извинился перед запертыми в клетке болельщиками «Спартака»

История с запертыми в клетках болельщиками московского «Спартака» на стадионе Набережных Челнов получила свое продолжение. Мало того, что по итогам расследования Российский футбольный союз (РФС) в начале октября приостановил действие сертификата безопасности спортивной арены татарстанского автограда, а местный клуб оштрафовал на 100 тысяч рублей.

Матч Спартак – КАМАЗ в Набережных Челнах: московских болельщиков закрыли в клетке. @Zeleniy70 @VasilyKonov Специально снимал https://t.co/2MM3C8Z1Ga

В итоге 13 октября вместе домашнего матча ФК «КАМАЗ» провел выездную игру в рамках 14-го тура первенства ФНЛ в зоне «Урал-Поволжье». Она прошла в столице Удмуртии с местным клубом «Зенит-Ижевск». К слову, матч тогда закончился с ничейным счетом – 0:0.

После чего последовали официальные извинения перед РФС и запертыми в клетке болельщиками московского «Спартака» от гендиректора набережночелнинского клуба Айнура Миннеханова.

- Хочу принести извинения Российскому футбольному союзу и всем болельщикам, которые пострадали в результате допущенных нарушений. Нами были оперативно устранены замечания полиции и комиссии РФС по сертификации стадионов, полученные по итогам матча. В частности, были установлены ограждения на фанатских секторах с достаточным количеством эвакуационных выходов, убраны замки на выходах, проведен монтаж стационарного контрольно-пропускного пункта. В ближайшее время комиссия РФС совместно с полицией проведет инспекцию по проверке устраненных замечаний. Надеюсь, что действие сертификата соответствия будет возобновлено, - передает слова Миннеханова «Спорт-экспресс».