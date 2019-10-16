2019-10-16T15:36:02+03:00
Спорт

ФК КАМАЗ извинился перед запертыми в клетке болельщиками «Спартака»

Инцидент произошел во время 1/16 финала Кубка России в Набережных Челнах [видео]
Олег ЛУГОВОЙ
Поделиться:
Фото: скриншот с видеоФото: скриншот с видео
Изменить размер текста:

История с запертыми в клетках болельщиками московского «Спартака» на стадионе Набережных Челнов получила свое продолжение. Мало того, что по итогам расследования Российский футбольный союз (РФС) в начале октября приостановил действие сертификата безопасности спортивной арены татарстанского автограда, а местный клуб оштрафовал на 100 тысяч рублей.

Матч Спартак – КАМАЗ в Набережных Челнах: московских болельщиков закрыли в клетке. @Zeleniy70 @VasilyKonov Специально снимал https://t.co/2MM3C8Z1Ga

В итоге 13 октября вместе домашнего матча ФК «КАМАЗ» провел выездную игру в рамках 14-го тура первенства ФНЛ в зоне «Урал-Поволжье». Она прошла в столице Удмуртии с местным клубом «Зенит-Ижевск». К слову, матч тогда закончился с ничейным счетом – 0:0.

После чего последовали официальные извинения перед РФС и запертыми в клетке болельщиками московского «Спартака» от гендиректора набережночелнинского клуба Айнура Миннеханова.

- Хочу принести извинения Российскому футбольному союзу и всем болельщикам, которые пострадали в результате допущенных нарушений. Нами были оперативно устранены замечания полиции и комиссии РФС по сертификации стадионов, полученные по итогам матча. В частности, были установлены ограждения на фанатских секторах с достаточным количеством эвакуационных выходов, убраны замки на выходах, проведен монтаж стационарного контрольно-пропускного пункта. В ближайшее время комиссия РФС совместно с полицией проведет инспекцию по проверке устраненных замечаний. Надеюсь, что действие сертификата соответствия будет возобновлено, - передает слова Миннеханова «Спорт-экспресс».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«Качество нашей игры лучше, чем позиция в турнирной таблице»: интервью с главным тренером «КС» Миодрагом Божовичем
Наставник «Крыльев Советов» рассказал на радио «КП-Самара» о прогрессе Соболева, игроках, которые в будущем могут попасть в сборную, и о своей футбольной философии
Новости 24
В Татарстане запустят киностудию полного цикла
В Марий Эл дети вызвали полицию, когда отец избивал их мать и угрожал ее убить
ВТБ и Российская Гильдия Риэлторов подписали соглашение о сотрудничестве
В Чувашии подожгли входную дверь отдела полиции
17 октября казанский хоспис, школу и детсад на день оставят без света
Казань стала одним самых популярных городов для отдыха в Новый год 2020
В Казани после ДТП иномарка с ребенком вылетела на газон: один человек пострадал
17 октября в Чебоксарах пройдет пресс-конференция, посвященная гастролям Государственного академического театра классического балета Наталии Касаткиной и Владимира Василева
Житель Чувашии за разврат и секс-шантаж 15-летней школьницы отделался условным сроком
В Татарстане около мечети к Infiniti бизнесмена привязали боевую гранату Ф-1
Назначен новый прокурор Чебоксар
17 октября в Казани из кранов может пойти зеленая вода
ВТБ профинансировал производителя строительного бетона в Казани
Казань может лишиться подземного перехода на площади Тукая
В Татарстане волонтеры разыскали пропавшую женщину, имеющие проблемы с памятью
В Казани рыбак погиб, запутавшись в якорном фале
В Марий Эл в бункер с бетоном упала женщина
В Казани мужчину, купившему квартиру, не пускали в подземный паркинг
Банк ВТБ вручил 3 миллиона рублей ДРКБ на новое оборудование
В Казани школьникам и пенсионерам сделают скидку в кинотеатре
В Казани пройдет III Международный фестиваль театров кукол «Шомбай-fest»
В Чебоксарах жена, защищая мужа, вцепилась зубами в спину пристава
В 2020 году в Татарстане пройдет Международный конгресс сельской молодежи