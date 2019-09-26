Накануне в Набережных Челнах завершился футбольный матч в рамках 1/6 финала Кубка России между местным «КАМАЗом» и московским «Спартаком».

Еще до начала встречи в городе болельщики затеяли скандал из-за проданных за считанные часы билетов, во всем обвиняли перекупщиков, руководство набережночелнинского клуба и местные власти.

Желающих попасть на эту игру было ну очень много. Болельщики согласны были стоять даже в проходах, лишь бы количество мест увеличили. Но вместо этого получили всего лишь фан-зону в городском парке.

Но на этом возмущения любителей футбола не закончились. Неприятный сюрприз ждал болельщиков «Спартака» внутри стадиона. Там для них были приготовили трибуны, огражденные металлической решеткой и тремя калитками, которые на время игры закрывали на ключ.

Матч Спартак – КАМАЗ в Набережных Челнах: московских болельщиков закрыли в клетке. @Zeleniy70 @VasilyKonov Специально снимал https://t.co/2MM3C8Z1Ga

В итоге, за решеткой вместе с взрослыми оказались и дети. Многие беспокоились за свою безопасность: «Случись чего, из такой ловушки без давки не выберешься».

Хотя некоторые болельщики утверждают, что было не все так и плохо - калитку все же открывали для тех, кто хотел покинуть трибуны и для тех, кто после этого возвращался.

К счастью, обошлось. Матч, кстати, закончился со счетом 2:1 в пользу «Спартака». Пока московская команда готовится к встрече с «Ростовом», инцидент с запертыми за решеткой болельщиками изучит Российский футбольный союз.

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