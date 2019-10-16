2019-10-16T16:06:58+03:00
Общество

PetroCup в Альметьевске: ведущие вузы страны сразились в интеллектуальной игре

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В Альметьевске прошел II Студенческий чемпионат по интеллектуально-аналитической игре PetroCup, организованной Альметьевским государственным нефтяным институтом (АГНИ) совместно с ООО «Нафта Колледж» при финансовой поддержке ПАО «Татнефть».

Участников чемпионата поприветствовали ректор АГНИ Роберт Нургалиев, заместитель главного геолога ПАО «Татнефть» Александр Евдокимов, начальник технологического отдела разработки нефтяных и газовых месторождений ПАО «Татнефть» Булат Ганиев, руководитель Центра моделирования ПАО «Татнефть» Зоя Лощева, заместитель начальника управления по развитию корпоративной культуры Рифдар Хамадьяров.

В своем обращении Роберт Нургалиев отметил значимость игры, которая получила признание российских и зарубежных инженеров-нефтяников как передовой инструмент развития профессиональных навыков по эффективной разработке месторождений и развитию навыков работы в команде в условиях высокого уровня интеллектуального соперничества и конкуренции.

Принять участие и побороться за главный кубок игры в Альметьевск съехались девять команд из ведущих вузов России. На протяжении двух дней участникам предстояло на синтезированном месторождении по горно-геологическим условиям, близким к реальным, подготовить предложения по гидродинамическим исследованиям, новому бурению и капитальному ремонту скважин, перфорации, управлению технологическими режимами работы с целью максимизации добычи в течение пяти лет разработки. Результаты внедрения предложений рассчитывались с помощью гидродинамического симулятора в режиме онлайн и поступали в таблицу отчетов.

В результате завершающего детального разбора действий команд был выявлен победитель чемпионата нынешнего сезона. Им стала сборная Альметьевского государственного нефтяного института. Немного уступила альметьевцам, согласно данным рейтинговой таблице, и заняла почетное второе место команда Тюменского государственного университета. А замкнула тройку лидеров сборная Казанского (Приволжского) федерального университета.

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