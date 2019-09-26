Пожар в ресторане «Арарат» в Набережных Челнах: огонь потушен

Пожарные справились с открытым горением крыши ресторана «Арарат» в Набережных Челнах – огонь потушен.

Напомним, пожар в недействующем ресторане возник этим вечером. Горела кровля площадью 600 квадратных метров. По прибытию на место происшествия сотрудников МЧС ранг пожара был поднят до №3. Из-под крыши вырывались языки пламени, валил черный густой дым. Он накрыл собой стоящие рядом многоэтажки. Спасателям пришлось начать эвакуацию жильцов. На улицу вывели около 100 человек. Их могут разместить в здании соседней школы №31. Но пока за этим никто из людей не обращался.

- Погибших и пострадавших нет. Ресторан не действующий. Его здание не электрофицировано и не газифицировано, - сообщили в МЧС Татарстана.