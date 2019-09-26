В Набережных Челнах горит ресторан «Арарат»: пожар на площади в 600 квадратных метров был локализован
Из рядом стоящих высоток было эвакуировано около 100 человек [фото, видео]
Фото: МЧС Татарстана
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В Набережных Челнах пожарные продолжают тушить горящий ресторан «Арарат». Огонь бушевал на кровле площадью в 600 квадратных метров.
В Набережных Челнах горит ресторан «Арарат».МЧС Татарстана
- Сейчас пожар локализован, - сообщили в МЧС Татарстана.
Из-за столбов плотного и черного дыма шла эвакуация жильцов из рядом стоящих высоток. На улицу было выведено около 100 человек.
Их могут разместить в здании соседней школы №31. Но пока за этим никто из людей не обращался.
Фото: МЧС Татарстана
ИСТОЧНИК KP.RU
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