В Набережных Челнах загорелся ресторан «Арарат»: появилось видео тушения
Появилось видео с места крупного пожара в Набережных Челнах. Напомним, в городе загорелся недействующий ресторан «Арарат». Из-под кровли отдельно стоящего здания вырываются языки пламени. Пожару присвоен ранг №3. Стоящие рядом жилые высотки окутало густым черным дымом. Из-за этого спасатели начали эвакуировать оттуда людей.
В Набережных Челнах горит ресторан «Арарат».МЧС Татарстана
- Погибших и пострадавших нет. Всего к ликвидации возгорания привлекается 82 человека и 23 единицы спецтехники. Проводится наращивание сил и средств, - сообщают в МЧС Татарстана.
По состоянию на 19.05 пожар еще не был потушен.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Происшествия в Татарстане»