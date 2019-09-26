2019-09-26T19:45:29+03:00
Происшествия

В Набережных Челнах загорелся ресторан «Арарат»: появилось видео тушения

Пожарные продолжают бороться с огнем, идет эвакуация рядом стоящих высоток [видео]
Олег ЛУГОВОЙ
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Фото: МЧС ТатарстанаФото: МЧС Татарстана
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Появилось видео с места крупного пожара в Набережных Челнах. Напомним, в городе загорелся недействующий ресторан «Арарат». Из-под кровли отдельно стоящего здания вырываются языки пламени. Пожару присвоен ранг №3. Стоящие рядом жилые высотки окутало густым черным дымом. Из-за этого спасатели начали эвакуировать оттуда людей.

В Набережных Челнах горит ресторан «Арарат».МЧС Татарстана

- Погибших и пострадавших нет. Всего к ликвидации возгорания привлекается 82 человека и 23 единицы спецтехники. Проводится наращивание сил и средств, - сообщают в МЧС Татарстана.

По состоянию на 19.05 пожар еще не был потушен.

ИСТОЧНИК KP.RU

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