В Набережных Челнах загорелся ресторан «Арарат»: появилось видео тушения

Появилось видео с места крупного пожара в Набережных Челнах. Напомним, в городе загорелся недействующий ресторан «Арарат». Из-под кровли отдельно стоящего здания вырываются языки пламени. Пожару присвоен ранг №3. Стоящие рядом жилые высотки окутало густым черным дымом. Из-за этого спасатели начали эвакуировать оттуда людей.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="352" src="https://www.kazan.kp.ru/video/embed/734399" frameborder="0"></iframe> В Набережных Челнах горит ресторан «Арарат».МЧС Татарстана

- Погибших и пострадавших нет. Всего к ликвидации возгорания привлекается 82 человека и 23 единицы спецтехники. Проводится наращивание сил и средств, - сообщают в МЧС Татарстана.

По состоянию на 19.05 пожар еще не был потушен.