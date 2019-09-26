В Набережных Челнах из-за загоревшегося ресторана эвакуировали соседние дома

СЕГОДНЯ 18:14 2019-09-26T18:14:36+03:00

Сообщается, что погибших и пострадавших нет

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Этим вечером в Набережных Челнах загорелся недействующий ресторан «Арарат», расположенный по адресу: проспект Сююмбике, 2 а.

Прибывшие на место пожарные увидели, что из-под кровли площадью в 600 квадратных метров валит густой черный дым. Он заволок все вокруг. Из-за этого началась эвакуация жителей рядом стоящих жилых домов.

- Погибших и пострадавших нет. Наблюдаются отдельные очаги открытого горения. Ранг пожара повышен до №3. Здание не электрофицировано и не газифицировано, - сообщили в МЧС Татарстана.

К тушению огня привлекается 82 человека и 23 единицы спецтехники. Проводится наращивание сил и средств.

ИСТОЧНИК KP.RU