2019-09-22T23:52:03+03:00
Общество

"Зачем вы весем подряд свои кружевные трусы показываете?": Девушек из Казани просят не надевать в бассейн нижнее белье вместо купальников

Как выяснилось, далеко не всем нравится, когда девушки приходят в места массового скопления людей в слишком откровенных нарядах
Владимир КРУПСКИЙ
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Девушек призывают надевать в бассейн традиционные купальники.Девушек призывают надевать в бассейн традиционные купальники.Фото: Иван ВИСЛОВ
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Лето завершилось, а вслед за этим любители плавания от посещения различных водоемов перешли к купанию в бассейнах. При этом, по мнению, ряда жителей Казани, некоторые девушки чрезмерно откровенно ведут себя в местах массового купания. В частности, некоторые из посетительниц вместо купальников приходят в бассейн в обычном нижнем белье.

- Вот не понимаю я, зачем приходит в бассейн в нижнем белье. Девушки, у вас что, денег на купальники нет? Зачем вы всем подряд свои кружевные трусы показываете? Вы думаете, что кто-то это оценит? Люди приходят в бассейн купаться, отдыхать, спортом заниматься, но не изучать вашу пятую точку в элегантном бикини", - написала в соцсетях одна из посетительниц бассейна.

В комментариях под данным сообщением разгорелась дискуссия. Кто-то встал на защиту девушек, отметив, что зачастую купальники сейчас выглядят как обычное белье.

"В этом нет ничего зазорного! Посмотрите на то, как выглядят сейчас купальники, некоторые из них выглядят, как нижнее белье, порой реально можно спутать".

"Вообще-то, каждый человек, который оплатил абонемент в бассейн, волен туда ходить в том, в чем хочет, может хоть голой ходить, так что смиритесь".

Были и те, кто поддержал автора сообщения, отметив, что порой поведение некоторых девушек в бассейне выглядит действительно вызывающим.

"Всегда поражало одно, ладно девушки на пляже в стрингах ходят, наверное, загорать пытаются, но зачем оголять свою пятую точку в бассейне? Хотят показать свои прелести?".

"В погоне за нормальным парнем девушки готовы на все, даже заранее показать себя в белье".

Отметим, что правилами бассейнов не оговаривается, что купаться можно только исключительно в купальниках. Так что, в принципе, девушки вольны выбирать свой наряд для плавания самостоятельно.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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