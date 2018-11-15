"А плавать с полуголыми мужиками ей религия позволяет?": Казанцы встали на защиту бассейна, где запретили женщине купаться в буркини

В неоднозначной ситуации, в которую попала пенсионерка из Казани Ираида Шафигуллина разобрались Роспотребнадзор и прокуратура Татарстана. Напомним, больше месяца назад 71-летнюю женщину выгнали из бассейна «Акварена», потому что она плавала в мусульманском купальнике — буркини. Этот факт возмутил Шафигуллину, ведь в буркини она ходила в этот бассейн почти два года, и никаких вопросов не возникало.

Женщина обратилась в Роспотребнадзор и Прокуратуру с просьбой провести проверку.

- По гражданскому кодекусу лицо, осуществляющее предпринимательскую или иную приносящую доход деятельность, не вправе оказывать предпочтение одному лицу перед другим лицом в отношении заключения публичного договора, за исключением случаев, предусмотренных законом или иными правовыми актами, - говорится в ответе Управления Роспотребнадзора по Татарстану.

ЗАКОН НЕ ЗАПРЕЩАЕТ

В законодательстве нет запрета на посещения плавательных бассейнов в буркини. За включение в договор условий, ущемляющих права потребителя руководство бассейна привлекут к административной ответственности по части 2 статьи 14.8 КоАП РФ. Правда, суммы штрафов смехотворно малы: до 2 тысяч рублей для должностных лиц и до 20 тысяч рублей для юрлиц.

Прокуратура Казани также пришла к выводу, что запрет на буркини был необоснованным.

- СОК «Акварена» при оказании населению услуг плавательного бассейна допущены нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства.

В связи с этим прокуратурой города Казани в адрес генерального директора АО «Новинка-Аква» внесено представление об устранении выявленных нарушений и недопущению подобных нарушений впредь. Нарушение в том, что правила внутреннего распорядка не согласованы с компетентным органом. Обращение в части доводов о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 136 Уголовного кодекса РФ направлено руководителю следственного отдела по Ново-Савиновскому району города Казани СУ СК РФ по РТ, - ответили в ведомстве.

Пользователи соцсетей же оказались не на стороне пенсионерки. Большинство высказывало мнение, что для таких посетительниц лучше создать отдельную группу и считали такое избирательное следование законом ислама неправильным. Ведь по шариату женщина-мусульманка не может купаться в бассейне, где плавают мужчины.

«ДЛЯ ТАКИХ КУПАЛЬЩИЦ НАДО ВЫДЕЛЯТЬ ОТДЕЛЬНОЕ ВРЕМЯ»

«Наверное для таких купальщиц надо создавать группу и выделять отдельное время. И если честно, то мне непонятно, какое удовольстивие в мокрой одежде барахтаться в воде, да ещё в таком преклонном возрасте».

«А плавать с полуголыми мужиками ей религия позволяет? Прежде чем надевать на себя что-либо и выпячивать определенную религию, нужно не просто носить образ, а до конца быть в ей верной, получается тут верю, а там плевать что не по мусульманским правилам. Есть же в городе бассейны для мусульман и там можно плавать в буркини».

«Пострадают только фитнес-центры, бассейны, плавать рядом с таким чудом не всем хочется. Пусть набирают группу одетых и выделят им одно время» - считают казанцы.

В самом бассейне ситуацию пока не комментируют, так как еще не получили предписания ведомств.

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