2019-09-22T18:10:49+03:00
Происшествия

В Татарстане школьник напал на маму первоклассника, у которого вымогал деньги

Инцидентом заинтересовались в правоохранительных органах
Лика ИСАЕВА
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Мальчик оттаскал женщину за волосыМальчик оттаскал женщину за волосыФото: кадр из фильма.
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ЧП произошло во дворе школы №37 Нижнекамска. Дети сняли на видео, как женщина пытается поговорить с мальчиком лет 10-12. Из разговора стало понятно, что это мама первоклассника, у которого вымогает 300 рублей тот самый паренек в черном спортивном костюме. Но разговор не задался - взволнованная женщина получила удар кулаком в лицо от несовершеннолетнего, и мальчик оттаскал за волосы женщину, осупая ее нецензурной бранью.

Происходило все это на глазах гуляющих детей, среди которых был тот самый первоклассник. Кто-то и детей попытался оттащить буйного школьника, и он, отпустив женщину, поспешил ретироваться.

В комментариях к видео родители учеников учебного заведения № 37 рассказали, что этот школьник Максим перешел в учебное заведение из 33-ой школы. Отличается наглым поведением и вымогает деньги у младших, обижает девочек.

Видео увидели и в Управлении образования Нижнекамска. Руководитель подразделения Айдар Фаретдинов сообщил, что будут выяснять, как работали с буйным школьником по прежнему месту учебы. Инцидентом занимаются в комиссии по делам несовершеннолетних и в полиции, ведь он уже шагнул за рамки педагогики.

Сам Максим в соцсетях разместил свою версию произошедшего. Мальчик уверяет, что 300 рублей ни у кого не вымогал, а просил только 25 рублей. Он сообщил, что мама первоклассника сама начала его душить, а он вежливо просил ее отпустить. Еще он озадачен, как быть дальше, ведь в соцсетях он получает угрозы от жителей Нижнекамска, которые обещают принудительно научить его вежливости.

В Татарстане школьник избил маму первоклассника, у которого вымогал деньги.

ИСТОЧНИК KP.RU

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