"Смешанное расстройство учебных навыков": МВД Татарстана прокомментировало нападение 13-летнего школьника на мать первоклассника

СЕГОДНЯ 14:36 2019-09-23T14:37:08+03:00

Семиклассник подозревается в вымогательстве денег как минимум у семерых детей [видео]

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МВД Татарстана прокомментировало видео, на котором подросток избивает мать первоклассника, у которого он вымогал 300 рублей. Инцидент произошел возле школы №37 в Нижнекамске.

В Татарстане школьник избил маму первоклассника, у которого вымогал деньги.

13 сентября 13-летний школьник встретил 7-летнего мальчика и потребовал у него деньги. Получив отказ, семиклассник последовал за своей жертвой до его дома.

У подъезда первоклассника встретила бабушка. Внук рассказал ей о преследователе. Пенсионерка рассказала об этом матери ребенка. Та решила поговорить со старшеклассником.

- Когда женщина пригрозила подростку сообщить все его родителям, он схватил её за волосы, нанес удар по лицу и убежал. Кроме этого, стражам порядка стало известно, что подросток на протяжении длительного времени вымогал денежные средства у школьников младших классов с угрозой применения физической расправы, - сообщает пресс-служба МВД.

Жертвами семиклассника стали минимум семь детей. Известно, что подростку поставлен диагноз: «смешанное расстройство учебных навыков». Он проживает в полной семье, но его отец состоит на учете как правонарушитель в сфере семейно-бытовых отношений.

Сейчас рассматривается вопрос о передаче материалов в следственный комитет Нижнекамска, где должны принять решение о возбуждении уголовного дела или отказе в этом.

ИСТОЧНИК KP.RU