"Смешанное расстройство учебных навыков": МВД Татарстана прокомментировало нападение 13-летнего школьника на мать первоклассника
МВД Татарстана прокомментировало видео, на котором подросток избивает мать первоклассника, у которого он вымогал 300 рублей. Инцидент произошел возле школы №37 в Нижнекамске.
В Татарстане школьник избил маму первоклассника, у которого вымогал деньги.
13 сентября 13-летний школьник встретил 7-летнего мальчика и потребовал у него деньги. Получив отказ, семиклассник последовал за своей жертвой до его дома.
У подъезда первоклассника встретила бабушка. Внук рассказал ей о преследователе. Пенсионерка рассказала об этом матери ребенка. Та решила поговорить со старшеклассником.
- Когда женщина пригрозила подростку сообщить все его родителям, он схватил её за волосы, нанес удар по лицу и убежал. Кроме этого, стражам порядка стало известно, что подросток на протяжении длительного времени вымогал денежные средства у школьников младших классов с угрозой применения физической расправы, - сообщает пресс-служба МВД.
Жертвами семиклассника стали минимум семь детей. Известно, что подростку поставлен диагноз: «смешанное расстройство учебных навыков». Он проживает в полной семье, но его отец состоит на учете как правонарушитель в сфере семейно-бытовых отношений.
Сейчас рассматривается вопрос о передаче материалов в следственный комитет Нижнекамска, где должны принять решение о возбуждении уголовного дела или отказе в этом.
ИСТОЧНИК KP.RU
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