2019-09-20T14:10:49+03:00
Происшествия

В Казани водитель автобуса жестко избил пассажира

По предварительным данным, мужчина отказался оплачивать проезд, а официально - он сам напал на работника общественного транспорта [видео]
Лика ИСАЕВА
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Фото: скриншот с видеоФото: скриншот с видео
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Казанцы запечатлели на камеру смартфона очередное противостояние водителей автобусов и пассажиров. На остановке "Парк Горького" в салоне автобуса сцепились худощавый мужчина и водитель более крепкого телосложения.

Как рассказали "КП-Казань" свидетели, конфликт разгорелся из-за отказа пассажира оплачивать проезд. Сделал он это грубо, и водитель не стерпел. После обмена "любезностями" пассажир ударил работника общественного транспорта, но тот перехватил инициативу и применил удушающий прием, а также добавил несколько тумаков. После всего этого водитель выкинул пассажира из автобуса вместе с его вещами.

В Казани водитель автобуса жестко избил пассажира.соцсети

Свою официальную версию произошедшего огласили и в Ассоциации транспортных предприятий Татарстана. Там заявляют, что водитель стал жертвой неадекватного пассажира, и был вынужден защищаться от нападения. Сначала ему удалось скрутить молодого человека и вывести его на улицу, но пассажир вернулся и продолжил драку, не забывая сыпать оскорблениями. Вот тогда и произошла финальная схватка. После произошедшего водитель был вынужден обратиться в полицию и в травмпункт.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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