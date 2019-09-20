В Татарстане арестовали подозреваемого в убийстве таксиста

СЕГОДНЯ 15:08 2019-09-20T15:08:48+03:00

По предварительным данным, мужчина получил семь ножевых ранений в грудь и спину Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

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Высокогорский районный суд республики арестовал на два месяца - до 19 ноября 2019 года, 26-летнего жителя Волжска Евгения. Мужчина подозревается в убийстве таксиста Тимура, которое произошло 17 сентября возле села Шигали Высокогорского района Татарстана.

31-летний водитель, по предварительным данным, получил семь ножевых ранений в грудь и спину. Он попытался убежать от своего убийцы, но позднее истек кровью. Его тело обнаружили уже после того, как Евгений был задержан на квартире своей подруги.

Злоумышленник успел попасть в аварию и разбить иномарку таксиста, которую бросил в кювете неподалеку от поселка Макеевка Зеленодольского района Татарстана.

Как сообщили коллеги погибшего, у Тимура остались супруга и двое несовершеннолетних детей.

ИСТОЧНИК KP.RU