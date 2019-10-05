Председатель ГКО КНДР Ким Чен Ир и сегодняшняя Корея

26 лет назад, точнее 9 апреля 1993 г., он был избран Председателем ГКО КНДР. Ему, архитектору самобытной политики сонгун, принадлежат немеркнущие исторические заслуги.

Его энергичное сонгунское руководство делом революции привело ко всестороннему укреплению военного могущества страны.

Он, давно воплотивший в практике самобытную сонгунскую политику, в суровой ситуации последних лет прошлого века, когда в ряде стран рухнул социализм и антисоциалистические наскоки империалистов были направлены против КНДР, еще выше поднял знамя сонгун. Он, определив сонгунскую политику как основной способ ведения политики при социализме, непрерывно совершал инспекционные поездки в войсковые части, что обеспечило идейно-политическую и военно-техническую зрелость КНА, являющейся стержнем самозащитной обороноспособности страны.

Ведомая им КНА выросла надежной отборной когортой для защиты социализма, превратилась в сильную армию со всеми видами могучих наступательных и оборонительных средств, способную в любое время одним ударом победить каких бы то ни было агрессоров. Окрепла всенародная, общегосударственная система обороны, необычайно возрос уровень вооружения всего народа и полноценно осуществлено дело превращения всей страны в неприступную крепость. КНДР способна в достатке обеспечивать себя вооружениями и боевой техникой, необходимыми для укрепления обороноспособности страны, имеет даже надежные силы сдерживания войны, которые никто не может осмелиться тронуть.

Ким Чен Ир укрепил идейно-политические позиции страны как монолит. Он, считавший КНА опорой в осуществлении дела социализма и главной движущей силой в революции, обращал большое внимание на упрочение политических сил корейского общества с их ядром - Народной Армией. Традиционное единство армии и народа в корейском обществе поднялось на новую, более высокую ступень развития, будучи единением их идей и боевой атмосферы, основанных на революционном воинском духе, проявляемом среди воинов. Его политика, проникнутая любовью и доверием к людям, привела к тесному сплочению широких народных масс вокруг ТПК, к дальнейшему упрочению единого целого всей армии и всего народа, в рамках которого они делят свои помыслы и судьбу с партией.

Товарищ Ким Ир Сен и Товарищ Ким Чен Ир рассматривают макет столицы КНДР.

Итак, КНДР имеет более мощное, чем ЯО, идейно-политическое оружие, имя которому - единодушие и сплоченность всего общества, демонстрирует внушительную силу непоколебимой ни при каких бурях идейно-политической державы.

Ким Чен Ир открыл новую эпоху - эпоху строительства могучего и процветающего социалистического государства. Он, наметивший линию экономического строительства в эпоху сонгун, направленную на преимущественное развитие оборонной промышленности при одновременном росте легкой промышленности и сельского хозяйства, сделал все для подтягивания хозяйства страны в целом и его развития при ведущей роли оборонной промышленности. Вместе с тем он принял меры для того, чтобы КНА открыла прорыв на трудных, важнейших участках хозяйственного строительства, весь народ страны перенял стойкий революционный дух воинов и повсеместно добился новаторских успехов.

Под его руководством корейскому народу удалось преодолеть самые большие экономические трудности и создать переломную ситуацию для построения могучего и процветающего государства. Так, два раза - в 1998 г. и 2009 г. - страна успешно запустила ИСЗ на сто процентов за счет собственных сил. Машиностроение лидирует в освоении технологии CNC* мирового уровня, ускорился процесс внедрения системы CNC на всех предприятиях. В сталелитейной промышленности утвердилась новая система выплавки стали - без полного неприменения кокса и металлолома, в отрасли «большой химии» - система производства виналона и химудобрений при опоре на отечественные сырьевые и топливные ресурсы. Что касается сельского хозяйства, то пахотные земли всей страны превратились в крупные стандартные поля, совсем исчез их прежний вид, завершилось строительство целого ряда самотечных оросительных каналов, стремительное развитие получили генетическая инженерия, биотехнология, что заложило прочный фундамент для нового перелома в производстве зерновых. Повсеместно в стране возведено множество новых творений. Улицы, поселки, жилые массивы приобрели имидж, как говорится, социалистической феерии. Стало быть, экономическое и культурное строительство в КНДР в целом прочно поставлено на колею дальнейшего подъема.

До последних дней своей жизни Ким Чен Ир продолжал беспрестанное руководство на месте делами для строительства могучего и процветающего социалистического государства и скончался в мчащемся поезде.

Хотя он ушел из жизни, но его сонгунское дело, дело строительства могучего и процветающего социалистического государства неизменно продолжается.

Лидер страны Ким Чен Ын, торжественно провозгласивший перед лицом мира свою незыблемую волю продолжать его идеи и дело, с высоко поднятым знаменем сонгун еще более укрепляет обороноспособность страны, с одной стороны, а с другой - ведет дело строительства могучего и процветающего социалистического государства к блестящей победе.

В декабре 2012 г. он непосредственно руководил успешным запуском ИСЗ «Кванмёнсон - 3» № 2 и блестяще осуществил заветы Ким Чен Ира о запуске первого корейского практического спутника. В дни непрерывного руководства на месте делами он раскрыл волнующие картины любви к солдатам, любви к народу, всемерно укрепляя единодушие и сплоченность корейского общества.

Под его энергичным руководством построены жилые дома для педагогов Университета имени Ким Ир Сена, улица ученых «Ынха», мировые Мунсуский аквапарк, Миримский конноспортивный клуб, Масикрёнский горнолыжный комплекс и другие объекты. Итак, реальность в КНДР, совершающей взлет к социалистическому цивилизованному государству, восхищает весь мир.

Масикрёнский горнолыжный комплекс.

До конца, без малейших отклонений, реализовать планы и заветы Ким Чен Ира - твердое убеждение и воля корейского народа. Корейский народ почитает его как вечного Председателя ГКО.

* СNC - числовое программное управление.