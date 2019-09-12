2019-09-12T14:16:37+03:00
Спорт

"Мы 20 лет этого ждали, а нас хотят лишить праздника": Кубковый матч между "КАМАЗом" И "Спартаком" могут перенести из Набережных Челнов

Против проведения игры в татарстанском автограде высказывается полиция, а вот болельщики с нетерпением ждут возможность воочию увидеть в деле десятикратных чемпионов России
Владимир КРУПСКИЙ
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Фото: ФК "Спартак".Фото: ФК "Спартак".
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Набережночелнинский "КАМАЗ" в нынешнем сезоне радует своих болельщиков. Команда единолично лидирует в зоне "Урал-Поволжье" второй лиги, которая, к слову, по уровню участников, считается сильнейшей в ПФЛ.

К успехам в чемпионате добавились и кубковые победы. "КАМАЗ" сумел выбить из турнира соседей из "Нефтехимика", которые выступают в ФНЛ и пробился в 1/16 финала, что гарантирует встречу с командой Премьер-Лиги.

Когда прошла жеребьевка данной стадии турнира, в Набережных Челнах началось всеобщее ликование. Это и понятно, ведь жребий свел "КАМАЗ" с самой популярной в России командой - московским "Спартаком".

Челнинские болельщики уже начали видеть, как на поле против их любимцев выходят звезды "Спартака", например, игроки сборной России роман Зобнин и Георгий Джикия, один из самых забивных защитников чемпионата России - Самуэль Жиго, чемпион мира 2014 года в составе сборной Германии Андре Шюррле, сын легенды шведского футбола Хенрика Ларссона Джордан и многие другие.

Вот только тут, как гром среди ясного неба прозвучало - Набережные Челны не готовы принять матч со "Спартаком". По данным ряда СМИ, против выступают сотрудники полиции. По их мнению проведение столь крупного поединка для города в новинку и в кратчайшие сроки решить все вопросы не удастся. В качестве альтернативы называют перенос матча в Казань или в Москву.

Болельщики "КАМАЗа" были просто шокированы этой новостью. В соцсетях начали появляться десятки петиций с просьбой не лишать любителей футбола увидеть в деле команду Премьер-Лиги.

- "КАМАЗ" больше 20 лет уже не играет в элитном дивизионе и не известно, когда сыграет еще, и сыграет ли вообще. Для нас, болельщиков, приезд "Спартака" - это событие на уровне приезда мадридского "Реала" или "Барселоны". Мы 20 лет этого ждали. а нас хотят лишить праздника. Это просто неуважительно по отношению к болельщикам, - написал один из набережночелнинских любителей футбола.

- Если игра будет в Казани, то это реально позор. Раз в 20 лет приезжает топ команда, и то не можем принять. В какой то Сызрани могут, а мы нет. В будний день по середине недели, в Казань поедут 20 человек, - заявил еще один болельщик набережночелнинской команды.

- Не понимаю, чего боятся местные правоохранители? В середине недели не так много болельщиков Спартака приедут. Ну тысяч 2 максимум будет. Они, видимо, думают, что до сих пор 90е, когда от нас часто исходил бардак и хаос) Но это давно уже не так. Мы обычные люди) Поэтому надо проводить в Челнах и не бояться. Эту Казань мы сто раз уже видели. А когда такой шанс ещё будет, чтобы погостить в Челнах? - поддержал "коллег" болельщик "Спартака" из Москвы.

Отметим, что фанатов попытался успокоить мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев. Он написал в группе "КАМАЗа" в соцсетях сообщение. где заявил, что город сделает все возможное, чтобы игра прошла в Набережных Челнах.

- Этим вопросом руководство города занимается. Дело не в какой то особой позиции руководства МВД РТ и УВД города. Руководство МВД Республики Татарстан нас всегда поддерживает и помогают. В высоких профессиональных качествах сотрудников МВД нашей республики у нас нет никаких сомнений и они готовы выполнить любую задачу. Обеспечение высокого уровня общественной безопасности при проведении мероприятий международного уровня в г.Казани тому подтверждение. Дело в том, что необходимо на нашем стадионе КАМАЗ выполнить ряд дополнительных требований по обеспечению безопасности граждан при проведении футбольного матча такого уровня. Этими вопросами мы сегодня совместно с УВД города и ФК КАМАЗ занимаемся. Приложим все усилия чтобы праздник футбола состоялся в нашем городе, - отметил мэр татарстанского автограда.

К слову, в ожидании решения находится и руководство футбольного "КАМАЗа", которое пообещало сообщить болельщикам информацию, если что-то решится.

"КАМАЗ" и "Спартак" встречались между собой 12 раз в рамках чемпионата России. Правда было это в 90-х годах прошлого века, когда набережночелнинский клуб выступал в элите отечественного футбола. Отметим, что "КАМАЗ" даже дважды обыгрывал "Спартак". Последний раз в Набережных Челнах "Спартак" был бит 19 апреля 1997 года, когда татарстанцы выиграли со счетом 2:1.

ИСТОЧНИК KP.RU

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