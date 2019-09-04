2019-09-04T16:36:54+03:00
Спорт

Футбольное безумие в Набережных Челнах: "КАМАЗ" в Кубке России попал на московский "Спартак"

Игра состоится в татарстанском автограде 25 или 26 сентября
Владимир КРУПСКИЙ
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В Набережные Челны пожалуют Георгий Джикия и Лоренсо Мельгарехо.В Набережные Челны пожалуют Георгий Джикия и Лоренсо Мельгарехо.Фото: Александр ГЛУЗ
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В эту среду состоялась жеребьевка 1/16 финала Кубка России по футболу. Как водится, на этой стадии в борьбу за трофей вступают команды Премьер-Лиги. Своего соперника узнал и "КАМАЗ" из Набережных Челнов, который пробился в 1/16, выбив из турнира нижнекамский "Нефтехимик".

Результаты жеребьевки явно порадовали любителей футбола. В гости к "КАМАЗу" пожалует десятикратный чемпион России - московский "Спартак". Матч состоится 25 или 26 сентября в татарстанском автограде.

Так что местные болельщики смогут воочию увидеть игроков сборных России, Голландии, Чехии, Парагвая, Швеции, а также, если решит тренерский штаб, и главную звезду "Спартака", чемпиона мира 2014 года в составе сборной Германии Андре Шюррле.

Отметим, что "КАМАЗ" и "Спартак" встречались между собой 12 раз в рамках чемпионата России. Правда было это в 90-х годах прошлого века, когда набережночелнинский клуб выступал в элите отечественного футбола. Отметим, что "КАМАЗ" даже дважды обыгрывал "Спартак". Последний раз в Набережных Челнах "Спартак" был бит 19 апреля 1997 года, когда татарстанцы выиграли со счетом 2:1.

ИСТОЧНИК KP.RU

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