2019-09-03T18:38:33+03:00
Общество

"С такими формами без лифчика не походишь": стал известен самый распространенный размер груди у девушек Ульяновска

Как оказалось, там чаще всего покупают бюстгальтеры с чашечками категории D
Владимир КРУПСКИЙ
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Многие жительницы Ульяновска с итогами исследования не согласились.Многие жительницы Ульяновска с итогами исследования не согласились.Фото: Геннадий БИСЕНОВ
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Ровно 105 лет назад, а именно 3 сентября 1914 года, случилось знаковое событие для современных женщин. Именно в этот день изобрели бюстгальтер. По случаю праздника аналитики Авито выяснили, какой самый распространенный объем груди у девушек в Ульяновске.

Результаты оказались довольно интересными. Так, самый распространенный размер груди у девушек в городе - "четверка". Это стало известно при изучении результатов покупок нижнего белья в местных магазинах. В них чаще всего девушки покупают бюстгальтеры размера D. При этом, как отмечает портал ulpressa.ru, самый распространенный объем чашки бюстгальтера среди всех россиянок - B.

Отметим, что в соцсетях сами ульяновские девушки удивились результатам исследования. По их мнению, на улицах куда чаще можно встретить девушек с маленькой или средней грудью.

- Бред полнейший. Если D самый распространённый, почему же тогда большинство женщин покупают размер А? - задалась вопросом интернет-пользователь Мария.

- С размером А и В девушки могут и без лифчика бегать, а с такими формами без лифчика не походишь, вот женщины и покупают белье, - пояснила еще одна жительница Ульяновска.

Помимо этого, эксперты подсчитали, сколько денег девушки тратят на покупку лифчиков. В среднем получилось довольно небольшая сумма - 760 рублей. А самое дорогое нижнее белье оказалось в Ростове-на-Дону. Там бюстгальтер в среднем можно купить за 2 тысячи рублей. Следом идут жительницы Москвы, кстати, там также преобладают большие размеры, – в среднем 1260 рублей. На третьем месте оказались самарчанки. Бюстгальтер там в среднем можно купить за 1120 рублей. Кстати, в Самаре чаще всего носят бюстгалтеры-"двойки".

ИСТОЧНИК KP.RU

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