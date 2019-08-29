«Наш двор»: сушилки для белья, вазоны для старосты дома, шлагбаум и отсутствие детских площадок

В Татарстане стартует новый масштабный проект по благоустройству дворов многоквартирных домов. Члены фракции «Единая Россия» выступили с инициативой разработать новую республиканскую программу по обновлению дворовых территорий - «Наш двор». Идею утвердил президент республики Рустам Минниханов. На эти цели запланировано выделить порядка 50 миллиардов рублей. В настоящее время представители партии «Единая Россия» собирают пожелания от населения. «Комсомолка» узнала, что мечтают видеть у себя во дворе местные жители.

В Казани одна из таких встреч накануне прошла во дворе домов № 18, 20 по улице Лесгафта и № 36 по улице Чехова. Высказать пожелания пришли самые активные жильцы домов.

- Глядя на то, как благоустроили наши скверы и парки, хочется верить, что и до дворов дело дойдет, - отметила жительница дома № 20.

Все пожелания были услышаны и схематически обозначены на карте двора. Среди просьб: уложить новый асфальт, обустроить парковку, провести санитарную обрезку деревьев, заменить покосившиеся ограждения зеленой зоны. А вот детскую площадку попросили не ставить, поскольку совсем юных жителей в доме нет, а создавать условия для «отдыха» случайных прохожих жильцы не хотят. Зато попросили благоустроить территорию для палисадника и установить вазоны специально для старосты дома № 20.

- Я живу здесь с рождения. Мы знаем судьбу каждого человека в этом доме. Эльза Салаватовна, староста нашего дома, очень любит заниматься благоустройством двора. Все цветы, которые растут здесь у нас, ее рук дело. Если не справляется сама, привлекает людей. Поэтому специально для нее просим поставить вазоны, - высказали пожелания жители дома № 20.

Жители дома № 36 по улице Чехова попросили сделать входную группу одного из подъездов дома - несмотря на то что ремонт был пару лет назад, уже сейчас крыльцо пришло в негодность.

Как рассказал «Комсомолке» ректор КГМУ, куратор партийного проекта «Наш двор» Алексей Созинов, который провел уже не одну встречу с жильцами, все пожелания типичны: новые дороги и парковки, хорошее освещение, обрезка деревьев или озеленение территорий. Жители дворов в центре города просят установить камеры наблюдения, ограждения и шлагбаумы.

- В таких случаях необходимо действовать в соответствии с законом. В первую очередь должно быть принято общее решение жильцов по этому вопросу. Пока не выскажется большинство проживающих, никакие муниципальные службы не могут сделать это. Второе - согласование со службами, которые обеспечивают безопасность. Очень важно, чтобы «Скорая помощь», пожарные машины или технические службы могли беспрепятственно проехать во двор и оказать помощь людям, - разъяснил Созинов.

Среди «экзотических» пожеланий Созинов назвал просьбы возрастных категорий жильцов. Кто-то отказывается от установки детских и спортивных площадок, чтобы двор хранил тишину, а кто-то просит установить все необходимое для сушки белья прямо во дворе.

По словам президента Академии наук РТ, куратора партийного проекта «Наш двор» Мякзюма Салахова, программа «Наш двор» - одна из масштабных за последние десятилетия.

- С момента строительства инфраструктура придомовых территорий пришла в упадок. Поэтому по инициативе президента республики появилась программа, аналогичная «ветхому жилью», - рассказал он «Комсомолке». - Стоит задача дойти до жителей каждого двора, послушать их мнение, после чего передать информацию службам, которые все «хотелки» переведут в цифры.

К физическому реализации программы планируют приступить в 2020 году. Объем работ рассчитан на три года.