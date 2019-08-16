Массовое отравление подсолнечным маслом в Ульяновске: два человека погибли, причиной всему мог стать крысиный яд

Медицина оказалась бессильной - в больнице скончался пенсионер, один из семерых отравившихся подсолнечным маслом.

О летальном исходе сообщили в Минздраве Ульяновской области. Остальные пострадавшие - четверо взрослых и двое детей, продолжают находиться под пристальным вниманием врачей.

К этому времени стали известны новые подробности массового отравления. Оказалось, что пенсионер не единственный погибший.

Выяснилось, что фермер из ульяновского села Михайловка купил в Сызранском районе Самарской области у местного производителя головки подсолнечника. Надавил из него масла и отправил в Ульяновск своей 38-летней дочери.

Пока посылка шла, супруга фермера приготовила еду и заправила ее свежевыжатым маслом. В итоге 3 августа женщина скончалась от отравления в больнице. Симптомы у не были те же - кровотечение. Ее муж-фермер остался жив.

За день до гибели тещи, уже в Ульяновске в больницу попал ее 40-летний зять. Его жена также приготовила еду на присланном родителями масле. 38-летнюю женщину увезли на «скорой» с отравлением через пять дней. А еще через три к врачам с такими же симптомами доставили двух детей - 14-летнего и семилетнего мальчиков.

При этом еще до госпитализации дочь фермера, который сделал злополучное масло, успела поделиться им со своей коллегой. Женщина тоже использовала это масло при готовке еды. В итоге они и ее родители пенсионеры также попали в больницу.

Когда начали искать откуда взялся отравленный продукт, выяснилось, что фермер из Сызранского района хранил подсолнечник в ангаре, который, по предварительным данным, был обработан крысиным ядом.

К слову, начали поступать сообщения о том, что в том районе Самарской области и практическом в том же селе, где фермер хранил подсолнечник, отравилось нескольких десятков мигрантов, которые занимались там уборкой урожаев.