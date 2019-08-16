В Ульяновске подсолнечным маслом от частника отравились семь человек

В Ульяновске выясняются обстоятельства отравления семи жителей города неизвестным веществом. Все они на данный момент находятся в больницах. Состояние одного из мужчин оценивается как тяжелое.

Первых заболевших - 40-летнего мужчину и 38-летнюю женщину, доставили в больницу в начале августа. Они жаловались на резь в животе, рвоту и диарею. Пока выясняли причину заболевания, 10 августа в больницу привезли уже целую семью из пяти человек, среди которых два ребенка 14-летний и семилетний мальчики. Живут все пострадавшие поблизости друг от друга. Выяснилось, что взрослые знакомые по работе. Даже покупают продукты на одном из ближайших рынков.

По их словам за последнее время они употребляли в пищу подсолнечное масло, изготовленное местным предпринимателем.

- Один взрослый пациент находится в тяжелом состоянии, - сообщил министр здравоохранения Ульяновской области Сергей Панченко. - О ситуации проинформированы правоохранительные органы.

По одной из версий, в семечки, из которых изготовили указанное масло, попал крысиный яд.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Стало известно о двух погибших в массовом отравлении подсолнечным маслом в Ульяновске

Причиной всему мог стать крысиный яд, след ведет в Самарскую область (подробности)