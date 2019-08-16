2019-08-16T12:59:02+03:00
Происшествия

В Ульяновске подсолнечным маслом от частника отравились семь человек

Двое из них дети. Предположительно виной всему крысиный яд
Лика ИСАЕВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Один из отравившихся находится в тяжелом состоянии.Один из отравившихся находится в тяжелом состоянии.Фото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

В Ульяновске выясняются обстоятельства отравления семи жителей города неизвестным веществом. Все они на данный момент находятся в больницах. Состояние одного из мужчин оценивается как тяжелое.

Первых заболевших - 40-летнего мужчину и 38-летнюю женщину, доставили в больницу в начале августа. Они жаловались на резь в животе, рвоту и диарею. Пока выясняли причину заболевания, 10 августа в больницу привезли уже целую семью из пяти человек, среди которых два ребенка 14-летний и семилетний мальчики. Живут все пострадавшие поблизости друг от друга. Выяснилось, что взрослые знакомые по работе. Даже покупают продукты на одном из ближайших рынков.

По их словам за последнее время они употребляли в пищу подсолнечное масло, изготовленное местным предпринимателем.

- Один взрослый пациент находится в тяжелом состоянии, - сообщил министр здравоохранения Ульяновской области Сергей Панченко. - О ситуации проинформированы правоохранительные органы.

По одной из версий, в семечки, из которых изготовили указанное масло, попал крысиный яд.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Стало известно о двух погибших в массовом отравлении подсолнечным маслом в Ульяновске

Причиной всему мог стать крысиный яд, след ведет в Самарскую область (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
В Татарстане отчима, насиловавшего пасынка в течение 7 лет, приговорили к колонии строгого режима
На территории Казанского молочного комбината произошла утечка аммиака
В Марий Эл иномарка сбила 9-летнюю девочку на велосипеде
Вице-премьер РФ Виталий Мутко в Казани: в арендном жилье нуждаются порядка 7 миллионов россиян
Активисты партии «Единая Россия» провели акцию «Лучший друг», приуроченную ко Всемирному дню бездомных животных
В Марий Эл в аварии пострадали мать и ее пятилетняя дочь
В Казани состоится предпремьерный показ фильма «Эбигейл»
В эту субботу, а также воскресенье, ряд домов Казани оставят без света
В Казани мужчина попытался потушить три автомобиля и попал в больницу
Worldskills 2019 в Казани: МТС обеспечила 100% покрытие «Казань Экспо» высокоскоростным мобильным интернетом
В Казани часть набережной озера Кабан на время закрыли для посетителей
В Татарстане во время пожара пенсионерка получила ожоги 80% тела
В Чебоксарах 18-летнего студента будут судить за смертельное избиение бездомного
В Казани реклама с «голой официанткой» признана сексистской
Андрей Макаревич вместе с Ильсуром Метшиным покрасили стены дома Беркутова в Казани
Ирина Салтыкова за 600 тысяч рублей выступит в Новочебоксарске на Дне города-2019