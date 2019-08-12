В Казани по подозрению в вымогательстве задержан вор в законе Рашид Джамбульский
Вора в законе Рашида Хачатряна, известного под прозвищем - "Джамбульский", 6 августа задержали сотрудники отдела по борьбе с организованной преступностью МВД Татарстана. По данным собственного источника "КП-Казань" в правоохранительных органах, 52-летний мужчина стал основным фигурантом уголовного дела, возбужденного по статье "Вымогательство".
После задержания вор в законе был отправлен в камеру следственного изолятора.
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52-летний Рашид Хачатрян из города Мардакерт (Мартакерт) в приграничных районов Армении и Азербайджана. Теперь этот населенный пункт отнесен к Нагорному Карабаху.
Статус вора в законе он получил в 1997 году в Москве во время мартовской сходки.
ИСТОЧНИК KP.RU