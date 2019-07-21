2019-07-21T22:07:58+03:00
Общество

"Этот ваш деревенский патриотизм смешон и жалок": Московская блогерша объяснила, почему назвала Набережные Челны зачуханным городом

Лена Миро рассказала, что по ее мнению в России есть один достойный город - Москва
Владимир КРУПСКИЙ
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Фото: vk.com/lena.miroФото: vk.com/lena.miro
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Известная российская блогерша Лена Миро рассказала, почему назвала Набережные Челны зачуханным городом. Напомним, что именно так она нарекла татарстанский автоград, когда высказалась по поводу смерти стюардессы из Татарстана, тело которой обнаружили в московской гостинице.

По словам Лены Миро, жителям Набережных Челнов не стоит обижаться. По ее словам, жители татарстанского автограда просто сами не понимают, где они живут, а свой город любят только из-за того, что других городов не видели.

- Я понимаю, что наверное обидно жить в зачуханном городке. В Челнах, в Казани, в Сыктывкаре и Пензе. У жителей нет решимости переехать в Москву, а потому они тем сильнее и обижаются, когда даёшь внятную характеристику их городу проживания. Ну, а разве неправда, что Челны, как и почти любой другой город современной России, зачуханный? Этого же мнения придерживалась и погибшая гражданка Мухамедзянова, которая свалила оттуда сначала в Казань, но, поняв, что и столица региона мало чем отличается от родного города, уехала в Москву, где есть хоть какая-то перспектива. Вместо того, чтобы задаться вопросом, а почему в нашей великой стране есть всего лишь один приличный город - Москва, жители условного Мухосранска возмущаются и готовы рвать зубами всех тех, кто скажет им правду об их малой родине. Дорогие жители Набережных Челнов! Ваш город - это действительно не самое лучшее место на свете. Я понимаю, что 72% из вас вообще нигде не бывали, а потому вы не можете объективно сравнить ваш зачуханный город с теми местами, где есть хоть какая-то жизнь. Не нужно возмущаться и обижаться. Это - не моя вина, я лишь озвучиваю и мне самой неприятный факт. Этот ваш деревенский патриотизм к своему Сыктывкару - смешон, жалок и показывает всю вашу несостоятельность. Попробуйте выехать для начала в Москву. Посмотрите, как тут люди живут. Слетайте в Вену, в Прагу, в Париж и Лондон - уверяю, что после таких поездок и у вас не останется ни малейших сомнений в том, что ваши Набережные Челны - зачуханные. Впрочем, можете и дальше сидеть и обтекать там от истинного определения, которые я дала вашему городу. Что, скажете, я неправа? Ответьте честно, считаете свои городки зачуханными? - написала блогерша.

Татарстанцы в соцсетях мнение девушки не разделили, отметив, что Набережные Челны - это современный развивающийся город, а Россия - это не только Москва.

ИСТОЧНИК KP.RU

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