«Девчонка из зачуханного татарского городка»: московский блогер пожалела убийцу стюардессы из Набережных Челнов

Как бы доходчиво в российских школах и семьях не объяснялись законы, все равно после каждого преступления находятся люди, которые жалеют убийц, насильников или воров.

Всегда есть те, кто скажут, что «жертва сама напросилась». К сожалению, подобная участь коснулась и истории убийства 23-летней девушки из Набережных Челнов.

Фото: instagram.com/albinchic1996

Тело Альбины Мухаметзяновой было обнаружено в ванной одного из номеров московской гостиницы «Внуково Вилладж» 10 июля. Позже полицейские сделали вывод – задушена.

Через несколько дней у станции метро «Университет» был задержан подозреваемый в убийстве девушки Никита Енин. На допросе он не стал отрицать свою причастность к преступлению. Признался, мол, да убил, но не без причины, а из-за измен.

Позже стало ясно, что помимо работы стюардессой девушка была танцовщицей одного из московских стриптиз-клубов. По одной из версий, Никите даже пришлось продать квартиру, чтобы выкупить возлюбленную из заведения.

Так вот, некто Лена Миро (Елена Мироненко) – обладательница 316 тысяч подписчиков в Instagram и аккаунта в «Живом журнале», в двух своих постах не только пожалела Енина, но и назвала Набережные Челны «забытым Богом», «зачуханным» городом.

«КАК И НА ЧТО ЖИЛА, МНЕ СОВЕРШЕННО ПОНЯТНО»

- Что представляла из себя гражданка с невысокой социальной ответственностью Мухаметзянова, чем она занималась, как и на что жила, мне совершенно понятно. Девчонка из зачуханного татарского городка насмотрелась, как живут инстаграмные ***. То они летят в Эмираты, то -- в Китай. И у всех всё хорошо и прекрасно, - пишет в одном из своих постов блогер.

После она, правда, добавила, что не осуждает Альбину.

- Всегда виноват преступник, но ты ведь, зайка, сделала всё для того, чтобы твоя жизнь так закончилась, верно? – обращается к погибшей Лена.

Фото: instagram.com/albinchic1996

Однако уже во втором посту (написанном буквально через несколько дней после первого) Миро делает вывод, что жалеть в этой истории стоит скорее парня, чем девушку. Альбина, по ее мнению, «хотела присосаться к благам материального мира через постель».

- Никита встретил провинциальную татарочку и надеялся, видимо, что та не станет давать налево-направо, украшая его рогами. Нет, ну логика как бы и есть: это в столицах женщины - сплошь развратницы и готовы распахнуться любому за деньги. А вот скоромная татарочка из забытых Богом Набережных Челнов должна же быть не такой! - считает Лена.

После блогер замечает, что предполагаемый убийца стюардессы-танцовщицы задушил жертву не столько в порыве ревности, сколько из-за разочарования.

- Парень хотел скромную и честную татарочку, а она оказалась инстаграмной ***, использующей своё тело для того, чтобы стать как Боня. А вам жалко Никиту? – спрашивает у своих читателей Миро.

«ТАКОЕ МОГ НАПИСАТЬ ТОЛЬКО БЕЗНРАВСТВЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК»

Публикации Миро очень быстро разлетелись по соцсетям. Жители Татарстана принялись защищать не только задушенную стюардессу, но и Набережные Челны:

«Слова выбирайте Набережные Челны не зачуханный город - это город для молодежи где есть работа, заводы, строят новые комплексы».

«Лена, маленькая справка: Набережные Челны – полумиллионник, современный и красивый город».

«Такое мог написать только безнравственный человек (слово изменено – Ред.)! Всегда надо думать, что говоришь и в вашем случае, что вы пишите!»

«Осуждать, конечно, легко, посмотрите на себя».

«Оправдать убийство нельзя».

Напомним, похороны Альбины Мухаметзяновой состоялись 14 июля в Набережных Челнах.