"Лекарств нет, но вы приезжайте в стационар": больной раком девушке из Ульяновска отказали в выдаче жизненно важного препарата

29-летней жительнице Ульяновска Рамиле Волгиной в прошлом году поставили страшный диагноз - рак легкого четвертой стадии. В данном случае врачи болезнь признали неоперабельной. Поддерживать жизнь молодой женщине возможно только при помощи строгого лечения.

Сперва Рамиле назначили курс химиотерапии. Затем прописали препарат "Кризотиниб". Лечение не из дешевых. Месячный курс обходится в 250 тысяч рублей. Таких денег в семье Волгиных просто нет.

За помощью молодая мать с ребенком обратилась в региональный Минздрав. Вот только нужный препарат ей никто не дал. В ведомстве Волгиной пояснили, "Кризотиниб" не входит в перечень льготных лекарственных препаратов, а посему обеспечивать нуждающихся им за счет областного бюджета не возможно.

Рамиля сдаваться не собиралась и подала на Минздрав Ульяновской области в суд. Более того, она выиграла дело. Суд обязал министерство обеспечить Волгину необходимым лечением и нужным препаратом.

Процесс был еще два месяца назад. Однако выдавать лекарство в Минздраве не торопятся. Ведомство подало апелляцию, рассмотрение которой намечено на конец августа этого года. Пока же больной раком вместо лекарства предлагают несколько раз в день приезжать в дневной стационар в онкологический диспансер. Находится он примерно в 30 километрах от дома, где живет Рамиля. Добираться туда самостоятельно она не может, да и маленького ребенка не с кем оставить.

Данную историю распространили в местных СМИ и соцсетях. Люди активно начали обсуждать эту тему и искать варианты помощи Рамиле.

"Поражаюсь нашим чиновникам, сказать сильно больному человеку: "Лекарств нет, но вы приезжайте в стационар". Это просто верх непрофессионализма", - написала одна из жительниц Ульяновска в соцсетях.

Люди даже предлагали устроить сбор средств. Впрочем. вероятно, этого не потребуется. О сложной ситуации Рамили Волгиной узнал губернатор Ульяновской области Сергей Морозов. Он обещал разобраться в ситуации и заверил, что она получит нужное лекарство.

- Неповоротливость бюрократической машины часто приводит к абсурду, который откровенно возмущает. Лично вмешался в ситуацию, которая произошла с Рамилей Волгиной из Ульяновска. Минздрав отказал девушке в жизненно важном препарате из-за того, что его нет в региональном перечне. С Рамилей сейчас находимся на связи. Лекарство будет включено в региональный перечень льготных препаратов, над этим уже работает областная формулярная комиссия. Кроме этого, поручил Минздраву найти необходимые средства на дальнейшую закупку препаратов. Получать девушка их будет в поликлинике по месту жительства. Ситуацию держу на личном контроле. Договорились с Рамилей, что встретимся лично и ещё раз обсудим ситуацию, - написал губернатор региона на своей странице в соцсетях.

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