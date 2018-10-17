2018-10-17T11:29:38+03:00
Общество

Губернатор Ульяновской области сократил себе зарплату на 15% и развелся с женой

Сократили жалования и некоторым другим чиновникам, что позволит сэкономить порядка 40 миллионов рублей в год
Владимир КРУПСКИЙ
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Неделя для Сергея Морозова началась с двух серьезных решений.Неделя для Сергея Морозова началась с двух серьезных решений.Фото: Евгения ГУСЕВА
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Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов придумал, как можно сэкономить деньги и, при этом, увеличить, хоть и незначительно, бюджет региона. Он решил урезать зарплаты. Нет, речь идет не о простых служащих. Жалование Морозов решил урезать себе и ряду госслужащих.

- Принял решение сократить зарплату губернатора на 15 процентов, заместителей, председателя правительства, его заместителей – на 10 процентов, министров – на 5. Сэкономленные средства мы сможем направить на такие отрасли, как здравоохранение, - написал Морозов на своей странице в Твиттере.

В год, получится солидная сумма - порядка 40 миллионов рублей. Эти деньги планируется направить на те отрасли, которые будут больше нуждаться в услении финансирования.

- Перед нами стоит важная задача — повысить эффективность бюджетных расходов, чтобы направить средства на решение первоочередных вопросов, которые волнуют население, - заявил Морозов.

Отметим, что, согласно поданным декларациям, в 2017 году нынешний губернатор Ульяновской области заработал 3,5 миллиона рублей. Если из этой суммы вычесть 15%, то жалование губернатора сократится чуть более чем на 500 тысяч рублей.

Кроме того, практически сразу же после объявления о сокращении зарплаты, последовало новое заявление. Сергей Морозов сообщил. что развелся с супругой. Об этом он лично заявил порталу media73. Сокращение зарплаты причиной к разрыву не послужило. По словам самого губернатора, всему виной его плотный график. Отметим, что для Сергея Морозова это уже второй развод.

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