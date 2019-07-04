Кассиршу из Башкирии, укравшую 25 миллионов рублей из банка, задержали в Казани

История 36-летней Луизы Хайруллиной из Башкирии прогремела а всю страну в конце мая. Женщина, которая трудилась кассиром в одном из банков, украла из финансового учреждения 25 миллионов рублей.

Женщина скрылась вместе с супругом и двумя несовершеннолетними детьми скрылась.Поиски женщины долгое время не давали результата. Однако накануне ее задержали в Казани.

В отношении нее Главным следственным управлением МВД по Республике Башкортостан было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 160 УК РФ. Судом обвиняемой заочно избрана мера пресечения в виде ареста.

- В результате совместных оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что подозреваемая вместе с семьей скрывается в городе Казани. Сегодня она была задержана на одной из съёмных квартир. Сейчас с ней проводятся необходимые оперативно-следственные действия. Устанавливается местонахождение похищенных денежных средств, - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Расследование уголовного дела продолжается. Оперативное сопровождение осуществляют сотрудники Управления уголовного розыска МВД по Башкортостану и регионального УФСБ.