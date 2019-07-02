В Татарстане из-за штрафа директор школы обложила «данью» учителей и техперсонал

Директор «Тлянче-Тамакской средней общеобразовательной школы имени Героя Советского Союза Н.Х. Шарипова» Тукаевского района Татарстана Лилия Исхакова обложила «данью» педагогический коллектив учреждения.

Роспотребнадзор за выявленные в школе нарушения выписал ей штраф в 13 тысяч рублей. Как призналась корреспонденту "КП-Казань" сама директор школы Лилия Исхакова, этот штраф она оплатила.

Но, похоже, выплаченная ею сумма нанесла значительный урон ее благосостоянию. Директор выложила в чат педагогического коллектива школы сообщение с «просьбой» восполнить ее потерю - предложила скинуться. Так, с педагогов по 600 рублей, а с техперсонала по 200 рублей.

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«Роспотребнадзорный штраф 13 000 был. Вместе с коллективом будем скидываться…» (перевод с татарского - Ред.)

О том, что переписку Исхаковой с учителями и фотографией банковской карты, на которую можно было перечислить денежные средства, обнародовали в соцсетях, сама Лилия Дилбаровна узнала от "КП-Казань".

- Зачем же они так, - еле слышно проговорила она, поняв суть вопроса, услышанного от корреспондента. - Не хотят, не перечисляют. Куда это скинули? Я сейчас уберу все!

Но поздно, прокуратура уже скопировала сообщение и разбирается в этом вопросе.