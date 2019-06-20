Качественный союз немецкого авто и камского нефтехима

Совместный проект татарстанской и немецкой компаний «За чистое настоящее. За здоровое будущее» подтверждает европейское качество и экологичность продукции из Нижнекамска.

Пока русские дороги экзаменовали на прочность немецкие авто, те служили испытательным стендом для топлива и моторного масла от «ТАНЕКО» и новых зимних шин от «KAMA TYRES». Каждый из двух новеньких мультивэнов, переданных в декабре 2018-го «Татнефти», за полгода «набегал» на дизтопливе «ТАНЕКО» более 60 000 километров по трассам Приволжского и Северо-Западного округов и Московской области, заправляясь для чистоты эксперимента только на АЗС «Татнефти».

- За шесть месяцев интенсивной эксплуатации топливная система автомобилей функционирует исправно, - констатирует руководитель марки «Фольксваген Коммерческие автомобили в России» Михаил Семенихин. - Состояние систем охлаждения и очистки выхлопных газов тоже в норме. Двигатели автомобилей при температурах ниже и выше нуля и в различных погодных условиях запускались уверенно, без видимых задержек. Эксперты не выявили отклонений стабильности работы двигателей на холостом ходу, а субъективная оценка шумности показала, что двигатели стандарта «Евро-6» не превышают средний шумовой лимит. Наши эксперты подтверждают соответствие продукции компании «Татнефть» современным экологическим стандартам.

И это признание было ожидаемо: дизтопливо «ТАНЕКО» имеет высокое цетановое число (до 60 при норме не ниже 51 для летних, и 47 - для зимних), что оптимизирует процесс сгорания, обеспечивая полную мощность и ритмичность работы двигателя, ускоряя его запуск и прогрев, сокращая расход топлива, шум и вибрацию. А низкое содержание серы (менее 10 граммов на тонну!) и полициклических ароматических углеводородов (0,1-0,2 масс.%) экономит ресурс двигателя и снижает токсичность выбросов. Ведь избыток соединений серы ведет к коррозии и росту выбросов оксидов серы, а повышенное содержание высокотоксичной «ароматики» увеличивает нагар и выбросы твердых частиц.

Тестируемое моторное масло TANECO PremiumUltraEcoSynth для смазки высокофорсированных бензиновых и дизельных двигателей стандарта «Евро-5» также на высоте. Сравнение проб при заливке в двигатели и после пробега в 10, 15 и 20 тысяч км подтвердило соответствие масла требованиям эксплуатации в новейших двигателях.

«Обувь» для «немцев» была тоже местной. Зимние шины Viatti, Bosco и Nordico, созданные с применением передовых технологий смешения резины ViaMIX, обеспечили высокую управляемость авто. Высокую проходимость и безопасность на любом типе трасс, заснеженных или с наледью, шине обеспечивает рисунок протектора и эластичность шашек, а благодаря технологии VSS (переменное распределение жесткости боковины) шина адаптируется под дорожное покрытие, поглощая удары на стыках асфальта и помогая уверенно поворачивать на скорости.

Техосмотр шин по окончании зимней эксплуатации с пробегом в 42 000 километров показал их хорошее состояние: средний износ по комплекту - 20% от максимально допустимого, суммарная потеря шипов противоскольжения, пришедшаяся на передние колеса (управляемая приводная ось), составила менее 3%.

- На протекторе нет надрывов и крупных сколов элементов, что указывает на хорошие характеристики эластичности резиновой смеси, - говорит начальник отдела проектирования шин ООО НТЦ «Кама» Михаил Трофимов. - Осмотр боковин не выявил вздутий корда, порезов и трещин на резине, что говорит о надежности конструкции и соблюдении условий эксплуатации по нагрузке, внутреннему давлению и другим нормативам. У шины большой запас прочности, в ходе эксплуатации она превзошла ожидания потребителя.

А немецко-татарстанское тестирование продолжается. Только на летнем этапе испытаний будет опробована уже новинка года - шина Viatti Bosco H/T. Разработанная для городских и магистральных дорог модель имеет уникальный рисунок протектора, дающий износоустойчивость и высокую сцепку на мокром покрытии.