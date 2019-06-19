2019-06-19T12:21:15+03:00
Общество

«Сестры и братья татары, прошу простить, был не прав»: художник из Уфы извинился за карикатуру

Камиль Бузыкаев сделал это в свойственной манере, после призыва врио главы Башкортостана [фото]
Олег ЛУГОВОЙ
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Автор: Камиль БузыкаевАвтор: Камиль Бузыкаев
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Возмущения в соцсетях, обращения в прокуратуру, дело дошло даже до врио главы Башкортостана, а все из-за одной карикатуры художника из Уфы Камиля Бузыкаева.

По его словам, он всего лишь хотел указать на проблему с проститутками, которые «оккупировали» объездную дорогу в Казани. Вот только изображенное на карикатуре возмутило татарстанцев.

На изображенной под вывеской «Welcome to Kazan» даме с низкой социальной ответственностью национальный татарский головной убор, кроме того, она держит в руках поднос с чак-чаком, пока ее «коллега» на заднем фоне обслуживает очередного клиента в машине. Многие в этом увидели жирный намек на то, что Казань готова на все ради гостей.

Автор: Камиль Бузыкаев

Автор: Камиль Бузыкаев

В соцсетях разразился скандал. Особо оскорбленные заявляли даже, что уже написано заявление в прокуратуру Башкортостана с просьбой проверить творчество художника на нарушения закона. В свою очередь сам Камиль Бузыкаев видимо получил от всего этого лишь творческий подъем и разразился новой карикатурой.

Автор: Камиль Бузыкаев

Автор: Камиль Бузыкаев

Видимо это поимело эффект подлитого в огонь масла. В ситуацию пришлось вмешаться врио главы Башкортостана Радию Хабирову.

- Кажется пора пришла и мне вмешаться...Камиль - натура творческая. Его рисунки мне порой нравятся, но бывает, что и нет. (Меня он, кстати, тоже не жалеет). Вот тот, что про казанскую дорогу М7 - явно перебор. Можно говорить о нарывах в разных городах нашей страны, но наделять их национальными признаками считаю некорректным. Думаю, ему надо бы не спорить с этим, а просто извиниться перед нашими братьями, - написал Хабиров на своей соцстранице.

После этого не прошло много времени и Камиль Бузыкаев все же извинился, но в свойственной ему манере – он нарисовал очередную карикатуру. На ней изображен провинившийся мальчик, написавший на холсте: «Сестры и братья татары, прошу простить, был не прав». Над ним из-за забора с табличкой «116» смеются другие дети, а слева видна чья-то рука с ремнем.

- Друзья, всё таки есть темы очень деликатные. Да, иногда могу и пересолить. Радий Фаритович, не могу оспаривать вопросы в которых Вы имеете опыта больше чем я. Вам я верю. В своём этом мессидже я искренен. Я, конечно, enfant terrible и иногда, возможно, берегов не вижу. Но ошибки нужно уметь признавать. Признаю, - также написал художник на своей странице в соцсети (орфоография и пунктуация автора сохранены – Ред.).

ИСТОЧНИК KP.RU

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