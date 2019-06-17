2019-06-17T19:23:24+03:00
Общество

«Welcome to Kazan»: карикатура башкирского художника оскорбила жителей Татарстана

Нарисованное некоторые восприняли как намек на то, что Казань готова на все ради гостей
Олег ЛУГОВОЙ
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В соцсетях разгорелся самый настоящий скандал вокруг очередной карикатуры башкирского художника Камиля Бузыкаева.

На ней изображена явно проститутка в татарском национальном головном уборе – калфаке. Она держит в руках поднос с чак-чаком, а сверху висит плакат с надписью «Welcome to Kazan». Многие посчитали карикатуру оскорбительной для казанцев и татарстанцев.

- В ней делается жирный намек, что Казань ради гостей готова на все, - написали в одном из пабликов.

Сам художник утверждает, что это отсыл к проблеме, существующей на объездной дороге в Казани, где, по его мнению, после ограничивающих скорость знаков стоит много проституток.

Напомним, это не единственная карикатура Камиля Бузыкаева, которая могла оскорбить жителей Татарстана.

Так, в марте этого года башкирский художник высмеял разгромное поражение хоккейного клуба «Ак Барс».

ИСТОЧНИК KP.RU

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