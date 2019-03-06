"Фабержэктомия": художник из Башкирии высмеял разгромное поражение "Ак Барса" от "Авангарда"

СЕГОДНЯ 15:52 2019-03-06T15:52:04+03:00

Камиль Бузыкаев сделал карикатуру, на которой изобразил, как птица побеждает барса [фото]

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Вылет казанского "Ак Барса" в первом раунде плей-офф Кубка Гагарина продолжает оставаться одной из самых животрепещущих тем в отечественном спорте. При этом, отреагировали на поражение казанского клуба не только представители спортивной общественности.

Так, художник из Башкортостана Камиль Бузыкаев создал карикатуру, посвященную неудаче "Ак Барса" и выложил ее на своей странице в Инстаграм.

На картинке изображен снежный барс, который, как известно, является символом "Ак Барса". Он лежит на спине поверженным, а над ним возвышается петух с ножницами. Здесь видна аналогия с "Авангардом". Его символ тоже птица, правда не петух, а ястреб.

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Напомним, что "Ак Барс" уступил "Авангарду" в серии 0:4 и досрочно сложил с себя полномочия лучшей команды КХЛ. Разница шайб, при этом, просто удручает - 6:19.

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ИСТОЧНИК KP.RU