Александр Расческов: Уже давно есть возможности спасать зрение с минимальными рисками и без осложнений

В это воскресенье, 16 июня, медицинские работники всей России отмечают свой профессиональный праздник. Нет ни одного человека, кто ни разу не сталкивался с врачами. К счастью, благодаря развитию медицины качество жизни людей из года в год лишь улучшается. Одним из самых динамично развивающихся направлений медицины сегодня является офтальмология.

Многие глазные заболевания, которые ранее считались не излечимыми, успешно лечатся. Хирургия становится прогнозируемой. Кроме того, в республике существуют беспрецедентные возможности сохранить и исправить зрение у совсем юных пациентов. Обо всем этом «Комсомолке» рассказал главный врач клиники «Глазная хирургия Расческов» офтальмохирург Александр Расческов.

- Александр Юрьевич, с момента открытия вашей первой клиники прошло десять лет. Начинать пришлось в непростые времена. Как удалось не просто выстоять, но и прирасти другими филиалами?

- Мы открылись в 2009 году. Как раз в стране был очень сильный кризис, но жизнь заставляет принимать решения и становиться самостоятельными. Тем более дали о себе знать и двадцать лет стажа, и более ранний опыт ведения бизнеса, и давняя мечта открыть свою клинику. Все сложилось в один день. Все, что возможно было, я тогда продал - квартиру, гараж. Удалось сделать небольшое помещение, а когда точка невозврата была пройдена, взял еще и кредиты и начал работать. Цель была одна - реализоваться и быть востребованным.

В те времена мы смотрели на выставках новейшее оборудование, которое стоило миллионы евро, и заполучить его казалось чем-то нереальным, но сейчас у нас есть абсолютно все современные аппараты и не в одном экземпляре.

- А есть ли смысл в таком дорогом оборудовании? Может быть, безопаснее во всех вопросах уже то, что есть?

- Любые методики, любые технологии не стоят на месте. Чем они современнее, тем более прогнозируемо лечение, быстрее проходит реабилитационный период. Можно, конечно, использовать и старые технологии, но осложнений больше, переносить операцию труднее, послеоперационный период сложнее.

Моя задача как хирурга, как главного врача - делать все как можно качественнее. Я ведь отвечаю своим именем.

Вместе с развитием технологий расширяется и сфера показаний, при которых мы можем помочь пациентам. Раньше, например, не решалась проблема кератоконусов или такая проблема, как истончение роговицы.

Сейчас мы являемся лидерами направления по работе в данном направлении. Мы можем утолщать роговицу, изменять ее кривизну. Все работы делаем лазером с математической точностью, но сначала операция проводится на компьютере. Пациент видит только несколько секунд работы, а подготовка на самом деле идет гораздо дольше.

Когда бываем на конференциях, американцы удивляются - да, они разработали эти технологии, но воплощать в жизнь им дорого. А у нас уже выработан алгоритм действия.

- Помимо оборудования важен коллектив. По вашему мнению, какой он - отличный специалист?

- Офтальмолог должен разбираться во всех сферах своей профессии - уметь оперировать и роговицу, и переднюю камеру, и хрусталик, и сетчатку. Только в этом случае специалист может воспользоваться наиболее безопасным способом лечения с максимально лучшим результатом.

У нас в клинике есть лидеры экспертного класса по каждому направлению, но каждый из докторов может заниматься любым заболеванием. Своих сотрудников мы обязательно направляем к лучшим отечественным и зарубежным офтальмологам. Длится такая учеба от нескольких дней до нескольких месяцев.

Будущий хирург должен пройти в полной степени все уровни обучения: получить теорию, отработать навыки на электронных моделях и пластиковом глазу и только после этого перейти к операциям на глазах. Только в этом случае речь идет об отработке навыков на глазах животных.

И даже после того как молодой хирург прошел все стадии обучения и получил разрешение оперировать, он все равно находится и под моим личным контролем, и под контролем специалистов, чьи компании производят оборудование. Все операции записываются и отправляются на анализ.

- А лечение в итоге выбирают коллегиально или специалисты сами единолично решают проблемы каждого пациента?

- У нас принципиальный подход - клиника занимается всеми заболеваниями и каждое направление отработано на высшем уровне. Глаз настолько сложная система, что требует много различных исследований. В сложных случаях, конечно, собираются эксперты, и мы ищем оптимальные пути решения. Как правило, одного пациента смотрят два-три доктора, чтобы была разносторонняя оценка. Таким образом, коллегиальное решение бывает наиболее полное и позволяет избежать ошибок.

- А лечите все заболевания глаз?

- В наших центрах представлен весь комплекс оборудования, позволяющий лечить пациентов с любыми патологиями - от заболеваний век и роговицы до самых сложных витреоретинальных патологий, после тяжелых травм, когда нарушены все структуры глаза. Наши специалисты владеют самыми передовыми технологиями. Мы имеем все необходимые возможности и всегда работаем на максимальный результат.

- У вас кроме казанской на территории республики действуют еще три клиники. Нужно много дорогого оборудования, не меньше квалифицированных специалистов. Есть ли смысл?

- Мы расширяемся, чтобы медицинская помощь такого уровня стала доступна жителям отдаленных районов нашей республики и соседних регионов. Центры в районах по оснащению и технологиям нисколько не уступают казанской клинике.

Самое интересное, что с инициативой открытия клиник обычно выступают руководители районов, заботясь о своих жителях. Ведь порядка 60 - 70 процентов наших пациентов - люди старше 70 лет. Чтобы прооперироваться, им необходимо несколько раз приехать в больницу: сначала чтобы встать в очередь, получить консультацию, а затем пройти обследование, госпитализацию и, наконец, прооперироваться. Пожилому человеку расстояние перенести тяжело, плюс это дополнительные траты на дорогу.

Наши центры находятся в транспортной доступности, лечение амбулаторное, нет необходимости лежать в больнице, после операции пациент может вернуться домой.

Ситуацию в каждой из клиник я держу под собственным контролем. Сначала приезжаю пару раз в неделю, затем раз в несколько недель и потом раз в месяц на сложные операции. Стандартные операции выполняют хирурги на местах, но мы всегда с ними в режиме онлайн, при необходимости собираем консилиум и обсуждаем случаи коллегиально. В случае необходимости мы можем в течение двух-трех часов собрать операционную бригаду и провести операцию любой сложности.

- Определенная доля ваших пациентов приходят по полису ОМС?

- Да, вот уже три года мы успешно работаем по принципу государственно-частного партнерства в двух районных центрах (п. Шемордан и п. Сиктерме-Хузангаево). Это выгодно всем: пациенты имеют возможность бесплатно получить лечение, нет необходимости годами стоять в очереди, Минздраву не нужно дополнительно открывать и содержать клиники, учить специалистов, а для нас это дополнительные пациенты. Количество таких пациентов зависит от объема выделяемых квот.

- Кроме этого, вы же взяли на себя дополнительную социальную нагрузку?

- Да, один из наших приоритетов - создание детских кабинетов с возможностью консультации и диагностики. Если до года и трех лет человеку дать возможность научить зрению, то будет полноценная жизнь. Очень много тех, кому вовремя не оказали помощь. Поэтому мы открыли детские кабинеты во всех наших центрах. В комплексе это позволяет решать большую проблему по детским заболеваниям.

Раз в неделю наши доктора обязательно ездят по ФАПам, расположенным в районах рядом с центрами, с лекциями и бесплатными консультациями.

- А что касается планов на будущее? Что-то уже загадываете или воплощаете сейчас?

- Да, в июне этого года мы открываем клинику в Елабуге. Наша главная мечта - создать большой офтальмологический центр в Казани. Сейчас определен предположительный участок - у Агропарка. Мы уже включены в план застройки указанного микрорайона. Мы очень надеемся, что этой мечте суждено будет сбыться в самые короткие сроки, чтобы наши пациенты смогли получить гораздо больше возможностей для качественного и комфортного лечения!

Затем несколько расширимся в Казани, и через несколько лет здесь же постараемся открыть крупный офтальмологический центр, чтобы сделать удобнее для населения.

Вообще так получилось, что в Казани с помещением хуже всего. Если в районах при строительстве мы имели общее представление, что хотим видеть, в Казани же мы делали все постепенно, расширяясь с помещения одной квартиры.

Мы планируем поднять полноценное здание с «нуля». В городе очень много зданий, но все они не подходят под наши цели.

Глазная хирургия «Расческов»

ул. Патриса Лумумбы, д. 28 А

+7(843) 204-03-03

https://rascheskoff.ru/