"Если тело красивое - зачем его скрывать?": Жители Татарстана поддержали девушку, которую не пустили в бассейн в раздельном купальнике

Не утихают споры по поводу запрета, введенного в бассейне "Дельфин", что в Набережных Челнах. Напомним, что там девушкам запретили посещать занятия в раздельных купальниках, сославшись на то, что спортивный объект является спортшколой, а там более жесткие правила.

Об этом в соцсетях рассказала одна из жительниц татарстанского автограда, заметив, что она предпочитает раздельные купальники не из-за того, чтобы покрасоваться, а потому, что они более удобные.

- Почему мы должны специально для этого бассейна покупать слитные купальники? В нем некомфортно плавать, нет естественного массажа для брюшной полости. Я понимаю, когда приходят в бассейн в бикини и тем самым отвлекают других, но у меня обычный классический купальник. Что за дискриминация?

При этом, руководство бассейна отметило, что подобные ограничения согласованы с Роспотребнадзором. В самом Роспотребнадзоре заметили, что девушки вольны выбирать сами в чем именно посещать занятия бассейне, хоть в слитном купальнике, хоть в раздельном. Правда, есть одно "но". Каждый спортивный объект может ввести собственные правила, чем в "Дельфине" и воспользовались.

Меж тем, история имела широкий резонанс в соцсетях. Так, многие жители Набережных Челнов в комментариях под новостями по данному поводу встали на защиту девушки, которую не пустили в бассейн:

"Вот интересно, почему девушкам в раздельном купальнике нельзя, а мужчинам в обычных плавках-трусах можно? Пусть тогда мужики в гидрокостюмах плавают"

"Если тело красивое - зачем его скрывать?"

"За запрет высказываются женщины, которые просто завидуют. Если девушка красивая и все, как говорится, при ней, то почему бы не надеть красивый купальник? Конечно, мужчины обратят на нее внимание. А вам и завидно"

"Слитные купальники - это как единая форма. Все в них, как роботы одинаковые выглядят. Раздельный купальник подчеркивает женственность в каждой девушке"

"Вообще-то она заплатила, насколько я понимаю, за абонемент, а раз так, то может хоть голой ходить. Как говорится. за все заплачено"

Правда, нашлись и те, кто поддержал запрет. Так, в частности, некоторые люди в соцсетях заметили, что бассейн - это не место для показа своих "интимных зон":

"Люди приходят в бассейн, чтобы поплавать и отдохнуть, не надо их отвлекать своим полуголым видом!"

"Хочешь разгуливать в бикини - иди на пляж. Там вообще без купальника можно плавать"

"Ладно бы девушки спортивные бикини надевали, а то ведь придут толстухи, которые своим внешним видом все желание отпугнут купаться. Разве не лучше надеть слитный купальник и не позориться?"

"Что касается истории героини публикации, то самым дельным советом для нее было либо смириться с правилами и ходить в слитном купальнике, либо просто сменить бассейн на тот. где нет столь жестких требований"