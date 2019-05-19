2019-05-19T08:57:41+03:00
Общество

"У меня же не бикини, а классический купальник": В Набережных Челнах женщинам запретили ходить в бассейн в раздельных купальниках

Руководство объяснило это тем, что бассейн является спортшколой, где действуют свои правила
Владимир КРУПСКИЙ
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Девушка считает раздельный купальник удобнее слитного.Девушка считает раздельный купальник удобнее слитного.Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП
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Жительница Набережных Челнов пожаловалась в соцсетях на правила посещения одного из городских бассейнов. Речь идет о "Дельфине". По словам девушки, женщинам там запрещают купаться в раздельных купальниках. Меж тем, по мнению жительницы татарстанского автограда, слитные купальники заметно уступают раздельным по удобству.

- Собралась ходить в бассейн "Дельфин", но на ресепшн сказали, что пускают только в слитных купальниках. Причина - потому что они спортшкола. Но на сеансы свободного плавания ходят горожане, а не спортсмены, почему мы должны специально для этого бассейна покупать слитные купальники? В нём некомфортно плавать, нет естественного массажа для брюшной полости. Я понимаю, когда приходят в бассейн в бикини и тем самым отвлекают других, но у меня обычный классический купальник. Чем продиктованы условия для горожан, пришедших просто поплавать? Что за дискриминация? Бассейн и так всё время полупустой, а тут ещё больше отпугивают от посещения, - высказала свое мнение женщина.

Руководство бассейна отреагировало оперативно. Так, в частности, отметили, что правила посещения спортобъекта придуманы не вчера, да и с Роспотребнадзором все согласовано. Меж тем, некоторым вход в бассейн в раздельных купальниках разрешен, например, беременным женщинам.

- На сегодняшний день действуют правила посещения бассейна, которые согласованы с Набережночелнинским территориальным органом Роспотребнадзора. Согласно правилам, посетители допускаются к плаванию в шапочках, плавках или купальнике (слитный купальный костюм, исключение: исключение беременные женщины на поздних сроках беременности), - прокомментировали в бассейне.

Отметим, что в соцсетях женщину не поддержали. По мнению горожан, прокомментировавших пост жительницы Набережных Челнов, в каждом бассейне действуют свои правила, которых следует придерживаться. Женщине посоветовали выбрать другой бассейн или же ходить на пляж, благо купальный сезон скоро стартует.

ИСТОЧНИК KP.RU

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