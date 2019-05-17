2019-05-17T11:04:42+03:00
Общество

Холодная еда, невкусные фрикадельки, котлеты и плов: чиновники мэрии Казани продолжат питаться в школьных столовых

Подведены предварительные итоги «контрольных» обедов
Олег ЛУГОВОЙ
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Фото: metshin.ruФото: metshin.ru
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В казанской школе №179 мэр города Ильсур Метшин провел совещание с участием директоров образовательных учреждений. Главной темой стало питание детей.

Напомним, казанские чиновники с 23 апреля каждый день обедали в школьных столовых и ставили свои оценки блюдам. Предварительные итоги огласил руководитель аппарата Исполкома города Евгений Варакин. По его словам, блюда оценивались по 5-балльной шкале, с учетом какая организация питания действует в том или ином образовательном учреждении - «ланч-бокс» или «заготовочная».

- Среди основных замечаний к обедам по системе «ланч-бокс» наиболее часто встречались: холодная еда, невкусные фрикадельки, жесткая говядина, твердые невкусные котлеты, - огласил Варакин. - Из замечаний к школам с заготовочными столовыми: невкусный, жесткий плов, невкусные котлеты и другое.

В целом же, твердая оценка «5» выставлена 76 школам, еще 67 получили от 4,1 до 4,9 балла. Серьезные замечания выявлены в 23 школах - от 3 до 4 баллов.

- Были тревожные нотки по вопросам школьного питания в СМИ и соцсетях. Но важно понимать, это не охота на ведьм, не желание найти крайних, а желание разобраться, - отметил в свою очередь мэр Казани Ильсур Метшин. – Все-таки мы создавали систему школьного питания 10 лет назад и то, что было актуально тогда, сегодня требует корректировки и нашего внимания. К 1 сентября все недочеты, которые выявили, нужно исправить, чтобы все работало как часы. Мы эту работу не останавливаем, ответственные представители продолжат питаться в школах, в том числе с сентября нового учебного года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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