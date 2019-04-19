В Казани чиновники и депутаты месяц будут питаться в школьных столовых

СЕГОДНЯ 15:47 2019-04-19T15:47:48+03:00

Все обнаруженные слабые стороны и нарушения проанализируют. Их должны будут устранить во время летних каникул – до 1 сентября. Фото: Алексей БУЛАТОВ

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В Исполкоме Казани на совещании, посвященному школьному питанию, мэр города Ильсур Метшин поручил сформировать группу из местных чиновников и депутатов, которая в течение месяца будет есть как ученики.

Взрослые участники этого «эксперимента» во время питания в школьных столовых столицы Татарстана должны будут лично проанализировать качество еды подаваемой детям и выявить слабые стороны в организации процесса.

По мнению мэра Казани, любой процесс мало запустить и отладить – необходимо постоянно совершенствовать и контролировать.

- Мы поступим достаточно просто: все 162 школы распишем между собой. И весь май, с понедельника по субботу, будем обедать в школьных столовых. Каждый будет приезжать, не предупреждая, с 69 рублями в кармане, и обедать, – заявил градоначальник. – Но мне не нужны надсмотрщики – мы должны выяснить, где есть проблемы, где не хватает помещений, посадочных мест, где какие нарушения.

Все обнаруженные слабые стороны и нарушения проанализируют. Их должны будут устранить во время летних каникул – до 1 сентября.

ИСТОЧНИК KP.RU