2019-04-19T15:47:48+03:00
Общество

В Казани чиновники и депутаты месяц будут питаться в школьных столовых

Такое поручение дал мэр города Ильсур Метшин
Олег ЛУГОВОЙ
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Все обнаруженные слабые стороны и нарушения проанализируют. Их должны будут устранить во время летних каникул – до 1 сентября.Все обнаруженные слабые стороны и нарушения проанализируют. Их должны будут устранить во время летних каникул – до 1 сентября.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В Исполкоме Казани на совещании, посвященному школьному питанию, мэр города Ильсур Метшин поручил сформировать группу из местных чиновников и депутатов, которая в течение месяца будет есть как ученики.

Взрослые участники этого «эксперимента» во время питания в школьных столовых столицы Татарстана должны будут лично проанализировать качество еды подаваемой детям и выявить слабые стороны в организации процесса.

По мнению мэра Казани, любой процесс мало запустить и отладить – необходимо постоянно совершенствовать и контролировать.

- Мы поступим достаточно просто: все 162 школы распишем между собой. И весь май, с понедельника по субботу, будем обедать в школьных столовых. Каждый будет приезжать, не предупреждая, с 69 рублями в кармане, и обедать, – заявил градоначальник. – Но мне не нужны надсмотрщики – мы должны выяснить, где есть проблемы, где не хватает помещений, посадочных мест, где какие нарушения.

Все обнаруженные слабые стороны и нарушения проанализируют. Их должны будут устранить во время летних каникул – до 1 сентября.

ИСТОЧНИК KP.RU

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