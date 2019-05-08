КАК МАЛО ВАС ОСТАЛОСЬ, ВЕТЕРАНЫ…

74-я весна со Дня Победы в Великой Отечественной войне. 74-й май. И только самые юные участники той войны и трудового фронта встречают в этом году великий праздник. По давней традиции нефтехимики чествуют ветеранов войны и труда, проводя в первую майскую неделю целую череду торжеств и праздничных мероприятий, поздравляя каждого ветерана лично. Как мало их осталось, тех свидетелей великой Победы. Как нужно спешить, чтобы успеть выразить признательность, благодарность за их подвиг. И нижнекамцы спешат. В ПАО «Нижнекамскнефтехим» особое отношение к ветеранам. Их знают наперечет. Их стараются окружить заботой и почетом - тех, без кого не было бы нашей теперешней мирной жизни…

УХОДЯТ, УХОДЯТ

Время залечивает ужасные раны той войны, но играет против ее героев. В 1983 году, когда в ПО «Нижнекамскнефтехим» был создан Совет ветеранов, на учет встало более 350 фронтовиков, работающих на предприятии. Сегодня их осталось только четверо. Тружеников тыла - 139.

- Только за последние полгода от нас ушли 15 человек, - с грустью констатирует председатель Совета ветеранов ПАО «Нижнекамскнефтехим» Рашит Валиуллин. - А за год не стало двух участников боевых действий, двадцати двух ветеранов тыла.

Самому молодому ветерану тыла «Нижнекамскнефтехима» - 87 лет. Самому пожилому стукнуло сто. Но бывшие воины не сдаются.

- В марте вот юбилей нашему ветерану войны Владимиру Акимову отметили, 95 лет, - говорит председатель. - Какой человек! Интересный собеседник, отличный рассказчик. Ясный ум.

95-летний Владимир Акимов и Анас Хайруллин, которому 91, самый молодой из ветеранов войны, всегда поражают сотрудников Совета ветеранов.

- Они к нам сами заходят в гости. - говорит Валиуллин. - Когда предлагаю за ними заехать, привезти, говорят: «Нет-нет, даже не думай! Нам гулять надо». - И приходят сами.

МАЙСКИЕ ВСТРЕЧИ, УЮТНО-СЕРДЕЧНЫЕ

А в преддверии Дня Победы фронтовики и труженики тыла обычно принимают гостей у себя дома. Эти майские встречи стали уже традиционными: сотрудники ПАО «Нижнекамскнефтехим» навещают своих ветеранов, стараясь подарить им внимание, порадовать сюрпризом и накрытым столом, рассказывают о нынешней жизни предприятия, которому ветераны в свое время отдали частичку себя.

ВОТ И В ЭТОМ ГОДУ - ОДНА ВСТРЕЧА ЗА ДРУГОЙ!

- Спасибо предприятию и Совету ветеранов, нас никогда не забывают, поддерживают, каждый раз радуют подарками, - говорит Владимир Матвеевич Акимов, фронтовик и бывший работник «Нижнекамскнефтехима». - В нашем возрасте главное - внимание. Мы и живы, пока нас помнят.

За чашкой чая ветеран поделился с дорогими гостями воспоминаниями о военных годах. Всю войну он прослужил направляющим на легендарной боевой машине БМ-13, которую в народе ласково прозвали «катюшей». Первое боевое крещение принял под поселком Прохоровка в сражении, которое вошло в учебники истории как крупнейшая встречная танковая баталия Второй мировой, предопределившая исход Курской битвы. Участвовал в освобождении Белгорода, Харькова, Минска, Шауляя, Вильнюса, Кенигсберга. Был контужен, получил ранение в правую руку. А долгожданную победу встретил в Берлине. С тех пор прошло более семи десятилетий, но и сегодня, вспоминая 9 мая 1945 года, фронтовик не может сдержать слез.

А вот другая встреча - с ветераном тыла Анваром Хасановым. Когда началась война, он был еще школьником, учился в 8-м классе. Школу пришлось бросить - нужно было работать в колхозе и в своем хозяйстве. Несколько военных лет тяжелой крестьянской работы наравне со взрослыми не отбили у паренька охоты к учебе. Он смог блестяще сдать вступительные экзамены, стать студентом КХТИ. После окончания института пошел по стезе нефтехимии, которая привела его со временем в Нижнекамск, в научно-технологический центр, а позже - педагогом в НХТИ.

- У нас был крепкий, слаженный коллектив, который стал для меня второй семьей, - вспоминает Анвар Саидгареевич. - Я благодарен предприятию и людям, которые там работают, за то, что они всегда оказывают внимание и заботу не только по праздникам. Находят время и звонят, справляются о моем здоровье. Я горжусь тем, что корнями - почти нефтехимик, и чувствую, насколько эта связь прочна до сих пор!

СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ НА СВЯЗИ

Только ли в мае такое внимание к нижнекамским ветеранам? Конечно нет! Почти каждый месяц представители предприятия навещают «своих»: Новый год, 23 февраля, День пожилого человека, День химика, день рождения, другие праздники. А на праздничные мероприятия отдельных коллективов предприятия их руководители и председатели профкомов структурных подразделений приглашают ветеранов «с выездом». Их привозят и отвозят обратно домой.

- Мы всегда на связи с нашими подопечными, - говорит председатель Совета ветеранов ПАО «Нижнекамскнефтехим» Рашит Валиуллин. - У них есть наш телефон, они могут звонить, обращаться за конкретной помощью. И у нас тоже есть все контакты, звоним, справляемся, следим, чтобы никто не оставался без помощи. Один ветеран войны у нас плохо слышит, мы соседке его звоним. Совсем одиноких ветеранов у нас нет, но у многих дети живут далеко, а они сами здесь, не хотят уезжать из родных краев.

ПОПРАВИТЬ ЗДОРОВЬЕ, СДЕЛАТЬ РЕМОНТ, КУПИТЬ ТЕХНИКУ - ПОМОГУТ ВО ВСЕМ!

Было бы ошибкой посчитать, что помощь ветеранам зиждется лишь на доброй воле сотрудников Совета ветеранов. Поддерживать постаревших героев помогает коллективный договор ПАО «Нижнекамскнефтехим», в котором официально прописаны все меры помощи.

- Во-первых, ветераны получают ежемесячные доплаты к пенсиям из негосударственного пенсионного фонда. А также единовременные вознаграждения ко многим праздникам. Во-вторых, все ветераны, а также все пенсионеры ПАО «Нижнекамскнефтехим» - а их на учете Совета ветеранов уже около 10,5 тысячи, застрахованы в страховой компании «СОГАЗ» и имеют возможность обследоваться и получать качественную медицинскую помощь, - рассказал нам заместитель генерального директора по персоналу и социальным вопросам Р.одион Булашов.

Есть у предприятия свой санаторий - «Корабельная роща». И ветеранам войны и тыла по их запросу выделяются бесплатные путевки для санаторно-курортного лечения. А ветераны труда предприятия оплачивают всего 5% от стоимости путевки. Кстати, колдоговором компании предусмотрены и отдельные заезды для ветеранов в санаторий-профилакторий «Корабельная роща».

- Если ветеранам войны и тыла нужна помощь в ремонте жилья, приобретении какой-то бытовой техники, то ее окажут безвозмездно. Одиноким ветеранам профсоюзный комитет приобретает мобильные телефонов с тревожной кнопкой вызова «SOS», - пояснил председатель профсоюзной организации ПАО «Нижнекамскнефтехим» Фанис Муртазин.

Предприятие помогает оплатить дорогостоящее лечение, а также оплачивает ритуальные услуги. Всем ветеранам оформляется бесплатная подписка на корпоративные газеты «Нефтехимик» и «Хезмэттэш авазы».

Порой ветерану хочется чего-то особенного, для души. И в такой ситуации не откажут, постараются решить вопрос.

- Вообще-то наши ветераны - люди скромные. Они сами мало что просят, - делится председатель Совета ветеранов Рашит Валиуллин. - Но если что, могут на нас рассчитывать. В прошлом году Владимир Матвеевич (Акимов) захотел беседку в своем саду - сделали.

Ветераны тоже не остаются в долгу - с охотой идут на встречи со школьниками, учащимися техникумов и вузов, рассказывая о далеких годах войны, чтобы молодежь помнила, знала, пропускала через свою душу ценность той победы.

Быть частью бОльшего

…ПАО «Нижнекамскнефтехим» совместно с руководством ГК ТАИФ сумело так организовать работу со своими подопечными, что она стала целой системой, в которой задействованы многие люди, организации, финансы. Серьезную помощь и поддержку мозговому центру такой помощи - Совету ветеранов оказывают администрация предприятия и его профсоюзная организация, руководители и председатели профкомов структурных подразделений, дочерних организаций.

Ученые доказали, что человек чувствует себя гораздо лучше, счастливее, он более здоров, если связан добрыми отношениями со многими другими людьми (как житель большой деревни, большой сплоченной семьи). Этому феномену посвящены многочисленные психологические исследования. Нижнекамские нефтехимики пришли к такому выводу интуитивно и сами намеренно выстроили такую «деревню добрых связей» для своих ветеранов и всех пенсионеров. Здесь стремятся к тому, чтобы каждый работник Компании и после выхода на пенсию по-прежнему ощущал себя частью коллектива. И, кажется, это получается! Юбилей ли ветерана войны или День Победы, золотая свадьба ветеранов предприятия или день рождения отдельного завода предприятия - личные праздники здесь становятся немножечко общими. А общие - личными. «Бывших работников не бывает» - таков девиз предприятия.