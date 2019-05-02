Готовимся к майским праздникам 2019: как жителям Казани приготовить вкусный и полезный шашлык?

Май - самое время собраться с близкими на природе, насладиться свежим воздухом, долгими выходными и…шашлыком. Да, именно шашлыком, ведь он давно стал едва ли не символом майских праздников для россиян. «Комсомолка» решила рассказать, как же жителям Казани приготовить это блюдо и остаться довольными, а главное – здоровыми.

Лучше выбирать нежирные сорта мясаФото: Евгения ГУСЕВА

МИНЗДРАВ РЕКОМЕНДУЕТ

Главный внештатный диетолог Министерства здравоохранения России Виктор Тутельян рассказал, выбрать мясо, приготовить его и съесть без вреда для здоровья.

Во-первых, лучше выбирать нежирные сорта мяса. А любители свинины, например, должны предварительно срезать с нее весь жир. Также будущий шашлык должен быть хорошо вымочено в маринаде и тщательно прожарен.

Во-вторых, очень важно не переедать и знать меру шашлыку. Есть блюдо лучше всего с хорошей порцией овощей и зелени, которые способствуют пищеварению.

Тетельян напомнил, что майские праздники – не повод отказываться от диеты тем, кто страдает от проблем с желудочно-кишечным трактом, от сахарного диабета и других хронических заболеваний.

Очень важно не переедать и знать меру шашлыкуФото: Михаил ФРОЛОВ

НЕОБЫЧНЫЕ РЕЦЕПТЫ МАРИНАДА

Если вы жаждите чего-то необычного или попросту хотите сделать удивить своих родных и близких в эти майские праздники, то вам на помощь придут различные варианты приготовления маринада для мяса.

Так, например, существует горячий кофейный маринад. Для его приготовления вам понадобиться порезать четыре луковицы полукольцами, смешать их с 3 столовым ложками оливкового масла, чайной ложкой красного молотого перца и чайной ложкой черного. После, выложите все это на мясо. Напоследок сварите крепкий кофе и, как только напиток закипит, процедите гущу, посолите и залейте жидкостью мясо.

Как Минздрав России, так и «Комсомолка» настоятельно рекомендует людям не злоупотреблять алкоголем во время майских праздников

Или вы можете приготовить винный маринад. Здесь главное - выбрать хорошее красное сухое вино. К нему нужно добавить мелко рубленную кинзу, столовую ложку черного молотого перца, и две луковицы, порезанные кубиками.

Также можно приготовить пивной маринад, который сделает сочным даже самое сухое мясо. Этот рецепт предельно прост: необходимо залить порезанное на кубики мясо 1,5 литрами разливного пива. Мариноваться такой шашлык будет всего два часа.

Существует и вариант грейпфрутового маринада. Такой вариант подойдет для любого мяса, но особенно прекрасно сочетается легкая кислинка фрукта со свининой и говядиной. Для начала вам потребуется выдавить весь сок из грейпфрукта и смешать его с мелко нарезанной кинзой. После вам останется лишь залить этой смесью нарезанной мясо и оставить его на 5 часов.

Более сложным вариантом маринада можно назвать медово-ананасовый. Однако мясу он придаст не только сочность и нежность, но и красивую золотистую корочку. Рецепт: натрите нарезанное мясо тертым чесноком, посолите, поперчите и отложите в емкость для дальнейшего маринования. После очистите ананас от кожуры, нарежьте его кубиками и отправьте к мясу. Сделайте смесь из меда, уксуса и соевого соуса и залейте ею ваше блюдо. Оставьте будущий шашлык мариноваться на три часа.

ВЕГЕТАРИАНСКИЕ ШАШЛЫКИ

Вегетарианство – не повод отказываться от посиделок на природе с друзьями. На мангале вполне могут найти свое место вегетарианские варианты шашлыков.

Так, например, на шампуры можно насадить помидоры, баклажаны, кабачки и картошку. Чтобы такие шашлыки были более сочными, можно смочить овощи растительным маслом, смешанным с зеленью, куркумой, перцем и солью. Кроме того, овощи можно заранее обмакнуть в кляр, приготовленный из нутовой муки с водой, перемешанной со специями.

Также на углях будет неплохо приготовить кукурузу. Для этого нужно всего лишь взять целые початки кукурузы, смочить их смесью растительного или растопленного сливочного масла со специями и положить в решетку для барбекю.

Если уж, по вашему мнению, шашлыки без мяса – не шашлыки, то вам не помощь придет его соевый аналог. Тем более, в магазинах все чаще появляются разнообразные заменители мяса (соевый гуляш, бефстроганы или стейки). Для шашлыков из них нужен хороший маринад. Можно выбрать вариант соевого соуса, меда и кунжута.

ФЕСТИВАЛЬ БАРБЕКЮ "ГРИЛЬ-ФЕСТ"

В случае, если вы не хотите готовить шашлык, но не представляете без него майских праздников, в Горкинско-Ометьевском лесу 11 и 12 мая состоится Гриль-фест 2019. Два дня подряд с 12.00 до 20.00 там можно будет не только попробовать блюда из 15 местных ресторанов, но и принять участие в мастер-классах от шеф-поваров по маринованию мяса и правильной жарке шашлыка. Также на фестивале будут раскрыты секреты подбора комбинаций из соуса, оформления блюд, а также того как правильно выбирать мясо в магазине.

Кроме того, на фестивале барбекю «Гриль-фест-2019» будет работать детская зона, а также «тихая зона» с гамаками, пледами и настольными играми.

ОСОБЫЙ ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ РЕЖИМ В ТАТАРСТАНЕ

Напомним, что с 25 апреля по 10 мая в Татарстане действует особый противопожарный режим. На время его действия категорически запрещается сжигание сухой травы и мусора, приготовление пищи на открытом огне - кострах, мангалах, применение пиротехнике с 1 по 3 классов опасности в селах и деревнях, подверженных угрозе лесных пожаров, садоводческих и огороднических товариществ, детских оздоровительных лагерей, объектов экономики, оздоровительных организаций, граничащих с лесными участками, а также в лесопарковых зонах, на торфяных участках и открытых территориях, граничащих с лесными массивами.

Нарушителей будут наказывать. Так за это простым обывателям грозит штраф от 1 до 1,5 тысяч рублей, должностным лицам - от 6 до 15 тысяч, юрлицам - от 150 до 200 тысяч рублей.

Как Минздрав России, так и «Комсомолка» настоятельно рекомендует людям не злоупотреблять алкоголем во время майских праздников.