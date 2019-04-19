На «Свияжских холмах» за прошедший сезон побывали гости из 59 регионов страны

Tele2 проанализировала активность абонентов на 36 горнолыжных курортах с помощью технологий big data. Компания составила рейтинг курортов по объему потребления трафика и числу посетивших их клиентов Tele2, определила средний возраст гостей и самый популярный месяц горнолыжного сезона. В число исследованных курортов также вошел спортивный комплекс Татарстана «Свияжские холмы».

Tele2 проанализировала активность абонентов с декабря 2018 года по март 2019 года на основе технологий «больших данных». В общей сложности клиенты Tele2 во время пребывания на 36 главных курортах1 РФ скачали и отправили 4,84 Пб – против 0,52 Пб в прошлом сезоне. Таким образом, потребление интернет-трафика выросло почти в 9,3 раза. Абоненты активно общались по телефону, хотя рост потребления голосовых услуг оказался более скромным. В целом клиенты проговорили примерно 280 млн минут, что в 2,2 раза превышает результат сезона 2017-2018 гг.

Абоненты Tele2, посетившие горнолыжный комплекс «Свияжские холмы» в Татарстане, за прошедший сезон проговорили в общей сложности более одного миллиона минут. Это в 2,5 раза больше, чем продолжительность звонков, совершенных абонентами оператора в течение прошлого сезона в 2017-2018 гг. Аналогично выросло общее число звонков, зафиксированных на курорте в сети Tele2 в данный период. При этом кратными темпами растет и интернет-активность отдыхающих спортсменов. Объем скачанного в сети оператора data-трафика в этом сезоне превысил 65 Тб, что соответствует онлайн-просмотру более 32 000 фильмов в стандартном качестве.

Аналитика показала, что общее число абонентов оператора, посетивших «Свияжские холмы» в 2018-2019 гг., выросло на 15% год к году. На склонах Татарстана в этом сезоне побывали гости из 59 регионов страны. Наибольшей популярностью горнолыжный город-курорт пользовался у гостей из Москвы, Чувашии и Нижегородской области. А самые длительные каникулы на спусках спортивного комплекса Татарстана провели абоненты Tele2 Камчатского края и Мурманской области. В среднем туристы из этих регионов оставались в гостях татарстанцев до пяти дней. Большой популярностью спортивный комплекс пользовался и у местных абонентов оператора – при этом пользователи Татарстана проводили на спусках в среднем от 2 до 4 дней.

Средний возраст клиента Tele2, который отдыхал в «Свияжских холмах» в этом сезоне, – 40 лет. Самыми популярными месяцами для зимних поездок абонентов Tele2 стали январь и март, а наименьшее число посещений приходится на декабрь. Доли мужчин и женщин, путешествовавших на курорт Татарстана, распределяются 59% и 41% соответственно.

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1«Гора Белая», «Солнечная долина», «Абзаково», «Губаха», «Хабарское», «Новинки», «Свияжские холмы», «Ундоры», Ski Club, «Красная глинка», «Хибины», «Игора», парк «Яр», «Квань», Шерегеш, «Танай», «Бобровый лог», «Белокуриха», «Горки город», «Лаура», «Роза Хутор», «Хвалынский», «Горный воздух», «Городуха», «Снегорка», «Морозная», Arsgora / «Восток» (Арсеньев), «Комета» (Шамора), «Птичий Ключ» (Партизанск), «Ангарская горка», «Гора соболиная», «Ерши», «Истлэнд» (Листвянка), «Олха», «Орехов Камень», «Снежинка» (Улан-Удэ)

Tele2

Tele2 – оператор сотовой связи, который работает в России с 2003 года. Сегодня компания оказывает услуги в 67 регионах страны, включая Москву и Московскую область. По итогам 2018 года абонентская база компании составила 42,3 миллиона пользователей. Продуктовый портфель Tele2 включает простые и удобные предложения как для физических лиц, так и для корпоративных клиентов. Оператор гарантирует высокое качество услуг и отличный уровень клиентского сервиса.

Tele2 лидирует в телеком-отрасли по индексу NPS (Net Promoter Score) – готовности пользователей рекомендовать услуги компании. По итогам 2018 года показатель NPS составил 44%, что превосходит результат ближайшего конкурента на 15 п. п. Реализуя стратегию lifestyle enabler, Tele2 выходит за рамки телекома и создает новую экосистему мобильных сервисов. В партнерстве с компаниями из других отраслей оператор предлагает инновационные продукты, которые отражают предпочтения абонентов и поддерживают их стиль жизни.

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