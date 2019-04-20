Количество пострадавших во время пожара на промзоне Нижнекамска возросло до 17 человек

В Татарстане продолжают выяснять причины пожара на промзоне Нижнекамска на одном из предприятий города. Как сообщили в МЧС Татарстана, угрозы для жителей города и республики нет.

Количество пострадавших увеличилось с 9 до 17 человек. В тяжелом состоянии находятся девять человек, восемь - в состоянии средней тяжести.

Все пострадавшие были отправлены в больницы Набережных Челнов и Нижнекамска. Девятерых тяжелых приняли медики автограда. После проведенных консультаций было принято решение отправить двух пострадавших в ожоговый центр РКБ Казани.

За пострадавшими отправляли вертолетФото: МЧС Татарстана

Забрать их в 23.35 пятницу, 19 апреля, в Набережные Челны вылетел вертолет Ми-8 МЧС России с медицинским модулем на борту.

- Пострадавшие доставлены в Казань в 1.20 уже 20 апреля, в субботу, - сообщили в МЧС республики. - Полет они перенесли хорошо, состояние оценивается как тяжелое.

Всех пострадавших доставили в РКБФото: МЧС Татарстана

В 17.36 открытое горение ликвидировано.Напомним, что в 17.00 в пятницу, 19 апреля, поступило сообщение о возгорании на одном из предприятий на территории промзоны Нижнекамска. По прибытию на место пожара выяснилось, что происходило факельное горение на одной из производственных установок.