2019-04-20T09:01:33+03:00
Происшествия

Количество пострадавших во время пожара на промзоне Нижнекамска возросло до 17 человек

Двух из них в тяжелом состоянии доставили вертолетом в Казань
Лика ИСАЕВА
Поделиться:
Двух пострадавших отправили в Казань вертолетом МЧС республикиДвух пострадавших отправили в Казань вертолетом МЧС республикиФото: МЧС Татарстана
Изменить размер текста:

В Татарстане продолжают выяснять причины пожара на промзоне Нижнекамска на одном из предприятий города. Как сообщили в МЧС Татарстана, угрозы для жителей города и республики нет.

Количество пострадавших увеличилось с 9 до 17 человек. В тяжелом состоянии находятся девять человек, восемь - в состоянии средней тяжести.

Все пострадавшие были отправлены в больницы Набережных Челнов и Нижнекамска. Девятерых тяжелых приняли медики автограда. После проведенных консультаций было принято решение отправить двух пострадавших в ожоговый центр РКБ Казани.

За пострадавшими отправляли вертолет Фото: МЧС Татарстана

За пострадавшими отправляли вертолетФото: МЧС Татарстана

Забрать их в 23.35 пятницу, 19 апреля, в Набережные Челны вылетел вертолет Ми-8 МЧС России с медицинским модулем на борту.

- Пострадавшие доставлены в Казань в 1.20 уже 20 апреля, в субботу, - сообщили в МЧС республики. - Полет они перенесли хорошо, состояние оценивается как тяжелое.

Всех пострадавших доставили в РКБ Фото: МЧС Татарстана

Всех пострадавших доставили в РКБФото: МЧС Татарстана

В 17.36 открытое горение ликвидировано.Напомним, что в 17.00 в пятницу, 19 апреля, поступило сообщение о возгорании на одном из предприятий на территории промзоны Нижнекамска. По прибытию на место пожара выяснилось, что происходило факельное горение на одной из производственных установок.

Пострадавших во время пожара в Нижнекамске вертолетом доставили в Казань.МЧС Татарстана

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Происшествия в Татарстане»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24