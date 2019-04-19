В Нижнекамске при пожаре в промзоне пострадали 9 человек

В эту пятницу около 17.00 в татарстанском Нижнекамске на территории промзоны на одном из производств вспыхнула производственная установка - происходило факельное горение.

После прибытия на место происшествия спасателей пожару был присвоен ранг №3. Возгорание удалось довольно быстро потушить – на это ушло менее 30 минут.

Тем не менее имеются пострадавшие. 9 работников предприятия, где произошел пожар, получили термические ожоги.

- Угрозы взрыва или выброса химических веществ в атмосферу нет, ущерб окружающей среде отсутствует, - сообщили в МЧС Татарстана.

Сейчас специалисты на месте выясняют, что могло послужить причиной пожара.

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