2019-04-19T15:14:34+03:00
Общество

Афиша Татарского государственного академического театра им. Галиасгара Камала на конец апреля 2019

Расписание спектаклей и стоимость билетов
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Кадр со спектакля ДИЛЯФРУЗ - REMAKE. Фото: kamalteatr.ruКадр со спектакля ДИЛЯФРУЗ - REMAKE. Фото: kamalteatr.ru
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20, 21 апреля в 18.00 ЖИВЫ ЛИ ВЫ!?. 12+

23 апреля в 19.00 ДИЛЯФРУЗ - REMAKE 12+

25 апреля ЗЯТЬЯ ГЭРГЭРИ 19.00 12+

26 апреля ЗАПОЗДАЛОЕ ЛЕТО 19.00 12+

27 апреля ГОЛУБАЯ ШАЛЬ 18.00 12+

28 апреля МЭХЭББЭТ FM 18.00 12+

29, 30 апреля ОЧАРОВАННЫЙ ТАНЦЕМ 19.00 12+

Стоимость билетов 200-1200 руб.

Сайт театра им. Галиасгара Камала

ИСТОЧНИК KP.RU

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