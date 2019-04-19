Афиша Татарского государственного академического театра им. Галиасгара Камала на конец апреля 2019
Расписание спектаклей и стоимость билетов
Кадр со спектакля ДИЛЯФРУЗ - REMAKE. Фото: kamalteatr.ru
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20, 21 апреля в 18.00 ЖИВЫ ЛИ ВЫ!?. 12+
23 апреля в 19.00 ДИЛЯФРУЗ - REMAKE 12+
25 апреля ЗЯТЬЯ ГЭРГЭРИ 19.00 12+
26 апреля ЗАПОЗДАЛОЕ ЛЕТО 19.00 12+
27 апреля ГОЛУБАЯ ШАЛЬ 18.00 12+
28 апреля МЭХЭББЭТ FM 18.00 12+
29, 30 апреля ОЧАРОВАННЫЙ ТАНЦЕМ 19.00 12+
Стоимость билетов 200-1200 руб.
ИСТОЧНИК KP.RU