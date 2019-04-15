На зависть Хабибу!: тренер казанской команды по водному поло прыгнул двумя ногами в лицо игроку

Ничем, в общем-то, не примечательный матч плей-офф второго дивизиона Национальной ватерпольной организации между московским "Москвичом" и "Казанью", прославил его участников на всю Россию.

Во время матча между одним из игроков столичной команд и тренером казанского клуба завязалась словесная перепалка. Первым сдали нервы у спортсмена. Он схватил мяч и бросил им в оппонента. Правда, попал совсем не в него,а в девушку-судью. Тренер не стал оставаться в стороне и с разбега прыгнул в бассейн, причем двумя ногами вперед и прямо в лицо обидчику.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kazan.kp.ru/video/embed/703152" frameborder="0"></iframe> Тренер по водному поло спровоцировал массовую драку в бассейне.

В результате в бассейне завязалась массовая драка с участием игроков обеих команд. При этом, на выложенном в интернете видео видно, как члены казанской команды стараются всеми силами закрыть собой своего тренера.

- Сколько видел драк в водном поло, но чтоб с такой ненавистью, даже девушку-судью не пожалели. Обе команды, я считаю должны быть наказаны. Судьям, что допустили такую игру и не видели провокаций с обоих сторон и дали играть грубо друг с другом, тоже нужно задуматься. Конечно для них это хороший опыт, но нужно было показательно у одной и другой команды удалить грубых игроков, чтобы немного охладить пыл обеих команд , еще до того, как случилась эта ситуация. Не вижу здесь за кем-то правду, только виноватых. Так себя вести, категорически нельзя. Дисциплинарная комиссия скоро примет решение по обоим участникам конфликта. - прокомментировал эпизод на своей странице в Инстаграме глава комитета по работе с федеральными органами власти Национальной ватерпольной ассоциации Леонид Трусов.

При этом, по одной из версий, драку спровоцировал именно игрок "Москвича", который ударил по лицу юного ватерполиста "Казани". Так или иначе, но прыжок двумя ногами вперед от тренера команды из Татарстана уже вовсю обсуждается в соцсетях. его даже сравнили со знаменитым прыжком Хабиба Нурмагомедова в толпу после победы в чемпионском бое UFC против Коннора Макгрегора.

Отметим, что драка с участием ватерпольной команды из Казани происходит уже второй раз в этом году. Так, два месяца назад в матче чемпионата России в Казани спортсмены местного "Синтеза" и волгоградского "Спартака" устроили драку во время матча. Из-за этого игру остановили, а команды оштрафовали.