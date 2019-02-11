2019-02-11T19:32:29+03:00
Спорт

Ватерполисты казанского "Синтеза" и волгоградского "Спартака" устроили массовую драку в бассейне

Игру пришлось прервать. Теперь результат матча зависит от судейской комиссии [видео]
Владимир КРУПСКИЙ
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Фото: официальный сайт клуба "Синтез".Фото: официальный сайт клуба "Синтез".
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В чемпионате России по водному поло разразилась настоящая борьба за второе место. Если московское "Динамо" сбить с первого места практически не возможно, то на второе место претендуют волгоградский "Спартак" и казанский "Синтез".

Так получилось, что претенденты на "серебро" сразились в Казани. Первый матч остался за "Синтезом". Казанцы выиграли 8;7 и вплотную приблизились к волгоградцам.

А вот второй поединок уже проходил под диктовку "Спартака". За 4 минуты до финального свистка счет был 9:6 в пользу гостей. Тут-то и началось самое интересное. Во время атаки "Синтеза" два игрока из разных команд повздорили. За "своих" тут же вступились и другие. В итоге конфликт перерос в массовую драку. При этом, разнять ватерполистов удалось не сразу.

Вотерполисты казанского "Синтеза" и волгоградского "Спартака" устроили массовую драку в бассейне.

В итоге, судьи поединка решили, что продолжать игру в такой атмосфере - просто бессмысленно. Матч прервали, отправив команды в раздевалки. Теперь судьба матча, а с ним, по сути, и второго места в турнирной таблице, зависит от решения судейской комисии.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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