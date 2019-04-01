«Комсомолка» дарит возможность получить именной Президентский дневник

Красивый и необычный школьный дневник - один из залогов хорошей учебы. Его как минимум не захочется портить плохими оценками и замечаниями от учителей. А если получить дневник лично из рук президента Татарстана Рустама Минниханова? Думается, что в таком важном «документе» и вовсе будет стыдно хранить плохие оценки.

Хотите хвастаться уникальным дневником перед одноклассниками? Тогда принимайте участие в акции от «Комсомольской правды». Кстати, это станет очень веским стимулом, чтобы блестяще завершить заключительную четвертую четверть в этом году.

Проект для школьников «Президентский дневник» реализуется в Татарстане впервые. Его участником может стать любой учащийся со второго по одиннадцатый класс включительно. Итоги конкурса подведут 31 мая в Казанском Кремле. Победители конкурса получат именной Президентский дневник с автографом Рустама Минниханова.

Для победы в конкурсе необходимо заработать как можно больше пятерок. Для участия необходимо до 19 мая отправить в редакцию «Комсомольской правды» (по адресу электронной почты kpkzn@yandex.ru или WhatsApp +7-906-111-88-00) скриншоты электронных дневников или фотографии/сканы страниц бумажных дневников за четвертую четверть, где стоят оценки «отлично». В заявке нужно указать город, полные фамилию имя и отчество ученика, школу, класс и контактный телефон представителя. Направлять заявки могут только совершеннолетние представители школьников.

Всех участников разобьют на три категории (по классам): 2–4-й, 5–9-й, 10–11-й. В каждой из них определят по 10 победителей. Если получится так, что два и более учеников получат одинаковое количество наивысших отметок, все они будут признаны сильнейшими, а количество победителей конкурса будет расширено.

Подробности по телефону (843) 528-20-30.

ПОЛОЖЕНИЕ О КОНКУРСЕ