«МОЙ ЛЮБИМЫЙ МАЛЫШ» - ПОБЕДИТЕЛИ ОПРЕДЕЛЕНЫ!

Узнать, что твою семью готовы поддержать даже в Японии? Сделать фотосессию с гимнастическим снарядами? Понять, как много у тебя родственников и обзвонить их всех? Какие открытия помог сделать фотоконкурс нашим участникам?

27 марта «Комсомолка» в Казани подвела итоги фотоконкурса «Мой любимый малыш», проведенного совместно с компаниями «Ортекс Мед» и детским питанием брендов «Егор Иваныч» и Habibi.

Счастливые победители увезли домой большие запасы детского питания, сертификаты сети салонов «Ортекс Мед» на 2,5 тысячи каждый, а еще хорошее настроение и веру в себя.

…Мама и бабушка маленького Ранэля так торопились на церемонию награждения, что потеряли в такси ботиночек малыша. «Наш Золушок» - тут же окрестили мальчика в редакции «Комсомольской правды» в Казани.

И, как в счастливом конце сказки про Золушку, Ранэля с мамой ждали лишь приятные сюрпризы: ботиночек в конце концов был возвращен мальчику, а за победу в конкурсе - первое место, семья получила месячный запас детского питания в баночках. А это аж 31 упаковка, или 186 баночек разнообразных пюрешек!

И это только съедобный приз! Кроме него Сафиным вручили сертификат от сети салонов «Ортекс Мед» - отличная возможность купить малышу обувную обновку, ведь салоны предлагают большой выбор как ортопедической, так и профилактической обуви, которая хороша для любого делающего свои первые шаги ребенка.

- Когда мы участвовали в конкурсе, меньше всего думали о призах, - говорит победительница конкурса - мама Ранэля Гульнара Сафина. - Был азарт, желание победить. Поэтому к голосованию подключили всех своих родственников, и близких, и дальних, и друзей, и знакомых. За нас голосовали родственники в Тольятти, Самаре, голосовали в Чечне. Это был такой хороший повод вспомнить всю свою родню, позвонить, пообщаться…

Гульнара Саф­ина и ее сын Ранэль, занявшие первое мес­то, впервые участвов­али в таком конкурсе.

- Куда мы денем 186 баночек? Конечно, не съедим все сами! Раздадим, угостим всех, кто поддерживал, голосовал, у кого тоже есть малыши, чтобы и они оценили эту марку детского питания.

Антон Шашков и его сын Рома: «Фотография на конкурс получилась случайно. Я принес домой новые ботинки. Сын надел и стал в них ходить. Так и сняли»

Готовы поделиться своими призами и папа Антон Шашков с сынишкой Романом.

- Это была напряженная гонка, - рассказывает Антон. - За нас голосовали даже в Японии - друзья сделали рассылку. И это голосование показало отношение к нашей семье. Мы увидели, что люди откликаются, что нас любят и уважают. Главное для нас было поучаствовать, а призами с удовольствием поделимся со знакомыми.

А вот обладатели специального приза «Комсомолки», семья Ким, заразили спортивным азартом «кто получит больше голосов» весь Центр гимнастики, в котором работает папа - Денис Ким. Денис сокрушается:

«Долго боролись за первое или второе место, а потом нас взяли и обошли. Сначала расстроились. Но потом обрадовались, что все-таки вошли в число призеров».

Для фотоконкурса маленькому Илюше устроили целую фотосессию, да не простую - а в спортивном зале, с разными гимнастическими снарядами.

- Было весело, - говорит Денис. - У нас очень много фотографий сына, но в таком амплуа мы его еще не снимали.

У маленького Илюши, обладателя спецприза «Комсомолки», родители в день награждения учились и сдавали экзамены. Но приз будет ждать их в редакции!

…Раздав всем победителям призы и сертификаты, долго фотографируемся. Малыши терпеливо позируют, стараются. Для кого-то это практически первый «выход в свет».

- Сегодня первый раз сын почти не стесняется, - удивляется Олеся Мурашко, мама «бронзового призера», Дамира Сайдазимова. - Обычно в обществе он начинает прятаться, стесняться, даже плакать. А тут нормально себя чувствует.

Олеся Мурашко и ее сын Дамир: «Никогда не пробовали детское питание Habi­bi. Вот и попробуем!»

Кстати, двое из числа победителей - Шашковы и Сафины - впервые участвовали в таком большом публичном конкурсе. И сразу же добились победы. Чем не повод погордиться собой и поверить в то, что все возможно, стоит только захотеть?

- Для нас это такой приятный опыт! Хотим поблагодарить организаторов фотоконкурса. И, конечно, всех, кто за нас голосовал, - говорит Гульнара Сафина.

Конкурс закончился. Победители получили памятные дипломы, сертификаты на 2,5 тысячи рублей на покупку в салонах «Ортекс Мед», а также запасы детского питания брендов Habibi и «Егор Иваныч» (обладатели 2-го, 3-го места и специального приза - по 60 баночек каждый, а 1-го места - 186 баночек).

Но абсолютно все участники фотоконкурса - а их было около шести десятков, могут получить свой маленький подарок в редакции «Комсомольской правды» в Казани. Это памятный диплом участника и две баночки детского питания Habibi. Приходите в наш офис в рабочие дни с 10.00 до 17.00. Он расположен по адресу: г.Казань, проспект Ямашево, 10, 3 этаж, офис №305.

Вот такая награда ждет каждого участника фотоконкурса в нашей редакции.

ПАРТНЕРЫ ФОТОКОНКУРСА:

Производитель детского питания Habibi и «Егор Иваныч»

Вся правда о детском питании

Habibi - первое в России детское питание «халяль» - с радостью делится с вами подсказками, которые помогут сделать выбор в столь обширном ассортименте детского питания, ведь накормить любимого малыша - это нелегкая задача для многих родителей.

Любопытные факты:

Готовое питание — оптимальный вариант для детей раннего возраста, потому что при промышленном производстве существуют насколько высокие стандарты качества, что добиться такого же результата дома невозможно.

Домашнее пюре не всегда лучше магазинного, потому что в торговых сетях продаются овощи и фрукты, которые предназначены только для взрослых. По основным показателям типа нитратов и микробиологии ими нельзя кормить детей! В детском питании, в отличие от овощей из магазинов и ферм, есть верхняя граница допустимого содержания нитратов - 200 мг/кг. На каждом заводе есть своя аттестованная лаборатория, которая измеряет нитраты в каждой партии сырья и готовой продукции. Такое внимание к нитратам возможно только на производстве детского питания: ни фермеры, ни сети магазинов не измеряют количество нитратов в овощах. Что касается сырья, закупаемого для производства пюре Habibi, то оно в основном российских производителей, лишь некоторые позиции, например, брокколи, цветная капуста, груша и персик, закупаются у иностранцев. И, что немаловажно, категорически игнорируется Китай!

Если производитель использует качественное сырье и не экономит на технологии, то только за счет стерилизации можно добиться длительных сроков годности (1 - 2 года), не добавляя никаких консервантов. Состав пюре Habibi на 100 процентов натурален: в них нет ГМО, соли, крахмала и других загустителей, красителей, ароматизаторов и консервантов.

Подробнее о детском питании Habibi:

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Егор Иваныч - совершенно обыкновенный ребенок из обычной семьи. Такой же, как многие: игры как игры, шалости как шалости, а вот аппетит является его сильной чертой. Егор Иваныч знает толк во вкусной, здоровой и полезной пище.

Для родителей «Егор Иваныч» является отражением их собственного малыша, а возможно, и взрослые вспомнят себя в таком детском возрасте, захотят пересмотреть семейный фотоальбом и улыбнуться.

1. Продукция сделана по ГОСТам, в этом основное отличие от конкурентов (фруктовые и овощные пюре).

2. Яркая упаковка, выделяющаяся на полке среди остальных детских пюре. Единый цвет для всей линейки детского питания «Егор Иваныч» помогает упросить навигацию на полке в магазине внутри категории, а не внутри ассортимента бренда.

3. Уникальное и оригинальное название.

4. Антикризисные цены.

5. Привычные вкусы.

6. Пюре для первого прикорма без сахара, соли, крахмала.

7. Традиционный подход к комплексному полноценному питанию - уникальная линейка «Мой первый суп».

8. Изготовлено в России, 80% сырья - отечественное.

9. Без ГМО, консервантов, красителей, сои и иных вредных компонентов.

Детское питание «Егор Иваныч» производится в России.

Высокое качество выпускаемой продукции гарантировано:

• системой ГОСТ;

• системой НАССР (контроль входного сырья и соблюдение требований технологического процесса);

• использованием прогрессивного импортного оборудования для консервирования продукции асептическим способом;

• собственной аттестованной лабораторией;

• продукция разрабатывалась с привлечением ведущих специалистов-нутрициологов.

Продукция расфасована в стеклянные баночки 100 г с крышкой твист-офф. По запросу Егор Иваныч может расфасовать свои любимые пюрешки в банки от 110 до 200 г.

Срок годности фруктовых и овощных пюре - 1 год (требование ГОСТ).

Удобная упаковка по 6 баночек в термоусадочной пленке.

Сеть салонов «Ортекс Мед»

Первый в Казани ортопедический салон был открыт в 2002 году.

На сегодняшний день в Казани, Зеленодольске, Набережных Челнах, Нижнекамске, Альметьевске, Заинске, Елабуге работает 36 специализированных ортопедических салона.

Более 500 видов ортопедических изделий, 100 позиций компрессионного трикотажа, 11 ведущих торговых марок из Европы, России и США.

Регистрационные удостоверения Минздравсоцразвития РФ на всю лечебную продукцию.

«Ортекс Мед» предлагает изделия, применяемые:

• при варикозном расширении вен известных торговых марок Bauerfeind, Venoteks;

• при заболеваниях и травмах позвоночника и суставов торговых марок Bauerfeind, Orlett;

• при плоскостопии торговой марки Ortmann Pro;

• для здоровья матери и ребенка торговой марки Trelax;

• для реабилитации после травм и операций торговых марок Bauerfeind, Orlett;

• для занятий лечебной физкультурой и массажем торговой марки Kinerapy;

• обувь для взрослых и детей торговых марок Berkemann, Ortmann.

Продукция, представленная в салонах «Ортекс Мед», отлично зарекомендовала себя. Покупатели по достоинству оценили высокое качество товаров лучших мировых производителей и широкий ценовой диапазон, учитывающий их материальные возможности. Качество услуг, предлагаемых в салонах «Ортекс Мед», завоевало доверие покупателей.

Мы видим свою миссию в том, чтобы сделать доступными для потребителя эффективные качественные медицинские ортопедические изделия для профилактики и лечения заболеваний позвоночника, суставов, стоп и вен, а также для реабилитации после травм и операций.