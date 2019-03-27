"Волочкова №2": В Казани девушка, раздевшись до трусов и лифчика, села на шпагат на снегу

Зима постепенно подходит к концу и остается все меньше шансов сделать интересные фотографии на снегу. Вот жители Татарстана и пользуются удобным случаем. Причем, каждый старается сделать кадр куда более запоминающимся и даже в чем-то эротичным.

Так, в частности, в одной из групп в соцсетях выложили фотографии полуголой девушки, которая, оставшись лишь в нижнем белье, занимается спортом прямо на снегу. Например, она села на шпагат и сделала мостик перед камерой.

В соцсетях начали живо обсуждать поведение девушки. Одни осудили действия полуобнаженной спортсменки, другие поддержали, отдав должное атлетизму и героизму, а третьи и вовсе нашли сходства со звездой шоу-бизнеса.

Фото: соцсети.

- Волочкова №2 - написал один из пользователей соцсетей.

- Культ красивого тела, а значит, здорового. А в здоровом теле - здоровый дух, - отметил мужчина по имени Александр.

- Не видно лица этой девушки! Но фигура ладная! - заявил пользователь соцсетей Артур.

- А потом попала в поле зрения врачей... - написала девушка по имени Анна.

Фото: соцсети.

Отметим, что это не первый случай, когда девушки в Казани занимаются спортом в мороз, оставшись лишь в белье. В частности, в начале февраля девушка устроила пробежку в полуголом виде около Чаши.