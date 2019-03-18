В Казани на путях полностью сгорел трехсекционный трамвай за 50 миллионов рублей

Пожар в трамвае маршрута №5 произошел 18 марта в 14.43. Огонь вспыхнул во время движения, едва трехсекционный вагон тронулся с остановки «Парк Победы» в сторону ДК Химиков. Водитель тут же открыть двери, и все пассажиры успели покинуть салон.

Несколько пожарных автомобилей прибыли к месту ЧП - трамвай стоял напротив дома №46 по проспекту Ямашева. Общая площадь пожара составила 30 квадратных метров.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kazan.kp.ru/video/embed/697839" frameborder="0"></iframe> В Казани на путях полностью сгорел трехсекционный трамвай.соцсети

Черный столб дыма, поднявшийся над горящим трамваем, был виден был издалека. Движение на оживленной магистрали не перекрывали - автомобилисты, проезжающие мимо, запечатлели ужасающую картину - объятый пламенем трамвай.

По предварительным данным, в пожаре никто не пострадал. Причину возгорания будут выяснять специалисты МЧС Татарстана.

В результате трамвай выгорел полностью.Фото: Алина НИЗАМОВА

Также, по предварительным подсчетам, сумма ущерба превысила 50 миллионов рублей - столько стоят подобные трамваи на заводе изготовителе.