2019-03-18T15:45:09+03:00
Происшествия

В Казани на путях полностью сгорел трехсекционный трамвай за 50 миллионов рублей

По предварительным данным, никто не пострадал [фото, видео]
Лика ИСАЕВА
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Столб дыма был виден за несколько километров.Столб дыма был виден за несколько километров.Фото: соцсети
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Пожар в трамвае маршрута №5 произошел 18 марта в 14.43. Огонь вспыхнул во время движения, едва трехсекционный вагон тронулся с остановки «Парк Победы» в сторону ДК Химиков. Водитель тут же открыть двери, и все пассажиры успели покинуть салон.

Несколько пожарных автомобилей прибыли к месту ЧП - трамвай стоял напротив дома №46 по проспекту Ямашева. Общая площадь пожара составила 30 квадратных метров.

В Казани на путях полностью сгорел трехсекционный трамвай.соцсети

Черный столб дыма, поднявшийся над горящим трамваем, был виден был издалека. Движение на оживленной магистрали не перекрывали - автомобилисты, проезжающие мимо, запечатлели ужасающую картину - объятый пламенем трамвай.

По предварительным данным, в пожаре никто не пострадал. Причину возгорания будут выяснять специалисты МЧС Татарстана.

В результате трамвай выгорел полностью. Фото: Алина НИЗАМОВА

В результате трамвай выгорел полностью.Фото: Алина НИЗАМОВА

Также, по предварительным подсчетам, сумма ущерба превысила 50 миллионов рублей - столько стоят подобные трамваи на заводе изготовителе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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