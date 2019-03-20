2019-03-20T12:35:13+03:00
Общество

В Казани тысяча горожан простились с известным журналистом Алексеем Кулешовым

Отдать последний долг пришли как простые жители, так и должностные лица [фото, видео]
Лика ИСАЕВА
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Во время панихидыВо время панихидыФото: Лика ИСАЕВА
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В Казани прошла церемония прощания с известным тележурналистом Алексеем Кулешовым. Он скончался в 1.00 в понедельник, 18 марта. Предварительный диагноз - осложнения, возникшие в результате пневмонии.

Ранним утром 20 марта возле морга БСМП собирались люди. Они стояли небольшими группами, и среди них узнавались известные лица. Большая часть - тележурналисты местных каналов. Кулешов работал на телеканале "Эфир" с 2003 года.

Ему было всего 39 лет. Фото: Из материалов пресс-службы

Ему было всего 39 лет.Фото: Из материалов пресс-службы

Желающих проститься было очень много. Люди приходили и их было около тысячи человек. Сотрудники медучреждения и коллеги Алексея приняли решение вынести гроб с его телом на улицу для проведения церемонии прощания. Для цветов, которые присутствующие укладывали в ногах телеведущего, принесли дополнительный стол.

Среди тех, кто пришел почтить память Алексея Кулешова, были генеральный директор телекомпании "Новый век" Ильшат Аминов, председатель совета директоров телекомпании "Эфир" Андрей Григорьев, главный федеральный инспектор по Татарстану Ренат Тимерзянов, экс-глава ГИБДД Татарстана Рифкат Минниханов.

Не все нашли в себе силы выступить с прощальными словами - слезы мешали как женщинам, так и мужчинам.

Гендиректор "Эфира" Гульсия Яхина с трудом смогла сказать несколько слов:

"В последнее время в офис компании поступило множество звонков от телезрителей со словами сочувствия, поддержки и благодарности за его профессионализм".

Церемония прощания Фото: Лика ИСАЕВА

Церемония прощанияФото: Лика ИСАЕВА

Ильшат Аминов рассказал о том, как его, бывалого тележурналиста, во время интервью подбадривал Кулешов:

"Я сижу, волнуюсь, а он мне так спокойно говорит: "Не нервничайте. все будет хорошо!"

Ильшат Аминов на прощании с казанским тележурналистом Алексеем Кулешовым.Лика ИСАЕВА

Товарищ и сосед по офису - тележурналист Сергей Шерстнев, вспоминал, как он в 2003 году беседовал с молодым журналистом, устраивавшимся на работу журналистом на телеканал.

- Мы были соседями в офисе, столы стояли рядом, - вспоминает Шерстнев. - Я в первый раз в жизни на похоронах и церемонии прощания. Понимал, что рано или поздно это придется делать, но даже в страшном сне не мог представить, что это будут похороны моего коллеги и друга. Леша, пусть земля тебе будет пухом.

Сергей Шерстнев на прощании с казанским тележурналистом Алексеем Кулешовым.Лика ИСАЕВА

Панихиду отслужил отец Алексей. Затем неожиданно для всех к собравшимся вышел митрополит Казанский и Татарстанский Феофан. Он обратился к собравшимся со словами печали и скорби:

"Алексей не умер, умерла только его оболочка, сам он перешел в другой мир. На земле же остались его дела, мысли и идеи. Обязанность живых — помнить и молиться за него".

Митрополит отметил, что он отмечал в Алексее Кулешове высокий профессионализм: "Меня всегда поражала его честность и открытость. Однако его главное достоинство — необыкновенное чистое сердце".

Похороны Кулешова состоялись в Зеленодольске.

ИСТОЧНИК KP.RU

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