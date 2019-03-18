В Казани от болезни скончался известный тележурналист Алексей Кулешов

СЕГОДНЯ 10:06 2019-03-18T10:06:16+03:00

Алексей скончался на 40-м году жизни Фото: Из материалов пресс-службы

Ему было 39 лет

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Печальная новость пришла от коллег-журналистов из телекомпании "Эфир". На 40-ом году жизни от болезни в одной из казанских больниц скончался известный тележурналист и ведущий Алексей Кулешов.

О том, где и когда состоятся прощание с журналистом и его похороны, коллектив телекомпании сообщит позже.

Местом рождения Кулешова стал город Самара, но свою трудовую деятельность на телевидении он начал с редактора молодежного творческого объединения на одном из телеканалов в Зеленодольске после получения высшее образование: он окончил филологический факультет КГУ.

На телеканале «Эфир» начал работать с 2003 года в должности корреспондента службы новостей.

Коллектив издания "Комсомольская правда-Казань" соболезнует родным и близким Алексея Кулешова.

ИСТОЧНИК KP.RU